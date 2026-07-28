عرضه سیانجی رایگان در ۵۴۰ جایگاه کشور
به گفته رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی جایگاهداران، تاکنون ۵۴۰ جایگاه در کشور به عرضه گاز رایگان برای خودروهای گازسوز اضافه شدهاند و به زودی با پیوستن سایر جایگاهها به عدد ۱۰۰۰ جایگاه میرسد.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ با توجه به بروز ناترازی بنزین یکی از راههای کاهش ناترازی عرضه گاز سیانجی یا گاز فشرده طبیعی برای خودروهای دوگانه سوز است.
در این زمینه «احسان جانمحمدی» رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی جایگاهداران سیانجی در کشور اعلام کرد: در قالب پویش ایران همدل قرار است هزار جایگاه سیانجی به عرضه رایگان این گاز برای خودروهای دوگانه اقدام کنند که تاکنون ۵۴۰ جایگاه در کشور به این پویش پیوستند.
وی افزود: هزار جایگاه که زیر مجموعه شهرداریها هستند، باید از طرف وزارت کشور و شهرداریها الزامی برای آنها ایجاد شود تا حداقل نصف این جایگاهها هم به پویش عرضه رایگان گاز سیانجی بپردازند. در این صورت تعداد عرضهکنندههای سوخت رایگان به بیش از هزار جایگاه خواهد رسید.
جان محمدی در ادامه تاکید کرد: جایگاههایی که عرضه گاز رایگان برای خودروها دارند با نصب بنر در ورودی جایگاهها مشخص شدند و شهروندان میتوانند به جای بنزین از گاز فشرده طبیعی سیانجی رایگان استفاده کنند تا از این ناترازیها عبور کنیم.
گفتنی است در حال حاضر حدود ۴۰۰۰ جایگاه سوخت به عرضه بنزین در کشور میپردازند و حدود ۲۴۰۰ جایگاه هم سیانجی عرضه میکنند که حدود ۱۰۰۰ جایگاه آن به گفته رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی جایگاهداران سیانجی، زیر نظر شهرداریها و وزارت کشور
است.
حدود ۱۴۰۰ جایگاه هم مربوط به بخش خصوصی است که در قالب پویش ایران همدل برای عرضه گاز سیانجی برای خودروها تعیین شده است تا از شرایط ناترازی و کمبود بنزین عبور کنیم. از نظر آلودگی محیط زیست نیز آلودگی گاز نسبت به بنزین کمتر خواهد شد.
با عرضه رایگان گاز فشرده طبیعی علاوه بر حفظ محیط زیست، ناترازی بنزین و نیاز به واردات هم رفع میشود.