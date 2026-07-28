ادامه صادرات مواد غذایی اساسی در شرایط جنگی کشور!

سرویس اقتصادی-

وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت،‌ در اقدامی بی‌سابقه در جهان، در شرایط جنگی، اصرار عجیبی به صادرات مواد غذایی؛ به خصوص اقلام اساسی و پرمصرف دارند.

به گزارش کیهان، صادرات مواد غذایی اساسی در زمان جنگ، در تمام کشورها ممنوع است اما در کشور ما، وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی در اقدامی بی‌سابقه در جهان، بر صادرات مواد غذایی، آن‌هم از نوع اساسی و پرمصرف، در شرایط جنگی اصرار دارند!

این در حالی است که با وجود محاصره دریایی و مسائل دیگر مرتبط با جنگ، مواد غذایی مازاد بر مصرف باید دپو شده و در ایامی که به هر دلیل تولید یا واردات کم می‌شود؛ کمبود بازار را تامین کند.

با این‌حال برمبنای مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی، صادرات قند آزاد شده است! این تصمیم وزارت صمت که با درخواست وزارت جهادکشاورزی صورت گرفته، پس از آزاد شدن صادرات 15 قلم کالای کشاورزی اتخاذ شده است.

البته، سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به گمرک، صادرات قند را به صورت مجاز مشروط اعلام کرده ‌اما تجربه اثبات کرده این شرط و شروط‌ها رعایت نمی‌شود و صادرات بی‌رویه صورت می‌گیرد. ضمن اینکه صادرات ولو یک گرم مواد غذایی، آن‌هم از نوع اساسی و پرمصرف، در زمان جنگ، در هیچ کشوری صورت نمی‌گیرد.

صادرات از گلوی مردم!

چند روز پیش، مجوز صادرات مرغ نیز صادر شد. دلیل این امر وجود مازاد تولید اعلام شد؛ مازادی که حاصل کاهش 35 درصدی مصرف این کالا از دیماه 1404 به این سو، به دلیل کاهش قدرت خرید مردم است.

در واقع دولتی که با حذف ارز ترجیحی، موجب چند برابر شدن قیمت گوشت، مرغ‌، لبنیات و...، آن‌هم در زمان جنگ و صفر شدن سفره چند دهک جامعه از مصرف گوشت و مرغ شده، به جای خرید تضمینی این مازاد تولید و بازگرداندن آن به مردم، مجوز صادرات آن را داده است!

البته دولت، دلیل صادرات مرغ و قند و... را جلوگیری از ضرر و زیان تولیدکنندگان اعلام کرده است. این در حالی است که دولت و برخی تولیدکنندگان، مدعی بودند با حذف ارز ترجیحی و آزاد شدن قیمت‌ها؛ دیگر مشکلات و ضرر و زیانی در کار نیست. همان زمان، مخالفان حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، گفتند که مشکلات با آزاد کردن قیمت‌ها و حذف مداخله دولت از بازارهای معیشتی، رفع نمی‌شود.

گردن‌نگیری مشکلات در دولت

از طرفی تسهیلات وعده داده شده دولت به مرغ‌داران مخصوصاً تولیدکنندگان کوچک و متوسط هم داده نشده است که بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی، مسئولیت آن را بر عهده یکدیگر می‌اندازند اما دودش به چشم مردم رفته است.

صادرات کشاورزی و غذایی در طول جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران با هدف تامین نیاز داخل ممنوع شده بود اما در حالی‌که کشور همچنان در شرایط جنگی است؛ با فشار تولیدکنندگان بزرگ و انفعال دولت و نهادهای نظارتی و امنیتی در مدیریت شرایط، صادرات به صورت دوره‌ای بررسی و ادامه می‌یابد؛ به طوری که روز شنبه، وزارت جهاد کشاورزی چهاردهمین فهرست محصولات معاف از ممنوعیت صادرات را برای اجرا به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد!