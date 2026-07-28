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کد خبر: ۳۳۴۹۷۱
تاریخ انتشار : ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۱
سرویس کیهان » اخبار
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۴ موضوع جدید در جشنواره هنری رسام

پوستر هفتمین جشنواره فرهنگی رسانه‌ای رسام همزمان با سالروز عملیات مرصاد با حضور رئیس سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس و مقاومت رونمایی شد.
هفتمین جشنواره فرهنگی هنری رسام در سال ۱۴۰۵، همزمان با تحولات جدید ملی و سیاسی، به‌روز‌رسانی شده و موضوعات جدیدی به آن ملحق شده است. بر این اساس، جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان، تشییع قائد شهید و بعثت مردم مهم‌ترین موضوعاتی است که جشنواره امسال به آن پرداخته است.این جشنواره در بخش‌های فیلم، موسیقی و سرود و هنرهای تجسمی در شهریور ماه برگزار می‌شود.

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