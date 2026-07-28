آغاز اجرای طرح «تسهیم از مبدأ فروش بلیت»
آیین رونمایی از اجرای طرح ملی «تسهیم از مبدأ فروش بلیت سینماهای کشور» با حضور رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، مسئولان فرهنگی و جمعی از اهالی سینما در موزه سینما برگزار شد.
رائد فریدزاده در این مراسم با اشاره به اهمیت شکلگیری صحیح زنجیره اقتصادی و صنعتی سینما اظهار داشت: تحقق این طرح حاصل سالها تلاش است. شفافیت، جذب سرمایه، افزایش بهرهوری و پیشبینیپذیرتر شدن چرخه اقتصادی از مهمترین دستاوردهای تسهیم از مبدأ خواهد بود.
حبیب ایلبیگی، مدیرعامل مؤسسه سینماشهر نیز این اقدام را آغاز فصلی تازه در حکمرانی هوشمند اقتصاد سینما دانست و تأکید کرد: این الگوی نوین مبتنی بر شفافیت، انضباط مالی و فناوریهای نوین است که امنیت سرمایهگذاری را افزایش داده و بازگشت سرمایه را تسریع میکن.
در ادامه، روحالله حسینی معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، اجرای این طرح را گامی بزرگ برای عبور از اقتصاد مبتنی بر تسویه تاخیری به سمت جریان مستمر مالی و بازسازی اعتماد در چرخه توزیع سینما توصیف کرد.