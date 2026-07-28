فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۴۹۶۸
تاریخ انتشار : ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۱
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

درس آزادگی برای کودکان در یک نمایش

نمایش عروسکی-زنده «درخت گیلاس» به کارگردانی شراره طیار در دور جدید اجراهای خود، از ۷ تا ۱۶ مرداد در تماشاخانه مهر حوزه هنری روی صحنه می‌رود.
این اثر نمایشی که به سفارش «خانه نمایش امید» بازتولید شده است، با بهره‌گیری از رویکردی تمثیلی و غیرمستقیم، مفاهیمی چون آزادگی و ایستادگی در برابر ظلم را با زبانی متناسب با جهان ذهنی کودکان و نوجوانان روایت می‌کند.
«درخت گیلاس» بر اساس داستانی از کتاب «چرا؟ چرا؟ چرا؟» نوشته کلر ژوبرت (محصول انتشارات مهرک) به نگارش درآمده است. این کتاب با زبانی داستانی به بازخوانی سیره امام حسین(ع) و واقعه عاشورا می‌پردازد و نمایش مذکور نیز با تکیه بر همین رویکرد نمادین، سعی در انتقال مفاهیم ارزشی به مخاطب کودک و نوجوان دارد.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

خانم منصوری، در نسخه شما دشمن «مقصر» نیست!

مأموریت تازه عروسک خیمه‌شب‌بازی در دریای خزر(یادداشت روز)

خالی بود!(گفت و شنود)

نشریه آتلانتیک: عصر جادوگری پایان یافته ترامپ شب‌ها هذیان می‌گوید

هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسیم تنگه هرمز قله اقتدار ایران است

سفر نتانیاهو به واشنگتن؛ تلاشی برای حفظ حمایت ترامپ در جنگ با ایران

پایان ذخایر نفتی، تسلیحاتی و افزایش بدهی 3 دستاورد ترامپ در جنگ با ایران

برق نیروگاه‌های تازه‌تأسیس به صنایع اختصاص می‌یابد

اعتراف سنتکام به بی‌فایده ‌بودن حملات به جنوب ایران

12000 استاد دانشگاه: صلح پایدار با مقاومت به دست می‌آید