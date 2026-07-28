درس آزادگی برای کودکان در یک نمایش

نمایش عروسکی-زنده «درخت گیلاس» به کارگردانی شراره طیار در دور جدید اجراهای خود، از ۷ تا ۱۶ مرداد در تماشاخانه مهر حوزه هنری روی صحنه می‌رود.

این اثر نمایشی که به سفارش «خانه نمایش امید» بازتولید شده است، با بهره‌گیری از رویکردی تمثیلی و غیرمستقیم، مفاهیمی چون آزادگی و ایستادگی در برابر ظلم را با زبانی متناسب با جهان ذهنی کودکان و نوجوانان روایت می‌کند.

«درخت گیلاس» بر اساس داستانی از کتاب «چرا؟ چرا؟ چرا؟» نوشته کلر ژوبرت (محصول انتشارات مهرک) به نگارش درآمده است. این کتاب با زبانی داستانی به بازخوانی سیره امام حسین(ع) و واقعه عاشورا می‌پردازد و نمایش مذکور نیز با تکیه بر همین رویکرد نمادین، سعی در انتقال مفاهیم ارزشی به مخاطب کودک و نوجوان دارد.