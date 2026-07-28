رایگان شدن سینما برای یک گروه خاص
بر اساس تفاهمنامهای میان حوزه هنری انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی(ره)، مددجویان این نهاد در سراسر کشور میتوانند از بلیت رایگان سینما بهرهمند شوند.
کمیته امداد امام خمینی(ره) و حوزه هنری انقلاب اسلامی طی نشستی مشترک بر تسهیل بهرهمندی از سینما برای مددجویان تفاهم کردند.
حجتالاسلام مهدی متقیفر، معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) در این باره بیان کرد: طی این طرح، مددجویان میتوانند از طریق سامانه «همگروه» بلیت سینما را بهصورت رایگان دریافت و رزرو کنند. این سامانه جهت مشارکت مددجویان در فعالیتهای فرهنگی طراحی شده و آنها از این طریق میتوانند با دریافت امتیاز، آن را به ووچر سینما تبدیل کنند.
همچنین در راستای همکاری مشترک مؤسسه بهمنسبز حوزه هنری و کمیته امداد امام خمینی(ره) برای افزایش دسترسی به سینما، قرار است اکران سیار فیلمهای روز در اردوهای کشوری کمیته امتداد برنامهریزی و اقدام شود.