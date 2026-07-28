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کد خبر: ۳۳۴۹۶۶
تاریخ انتشار : ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۱
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شعبان‌بی‌مخ‌ها تاب وطن‌دوستی هنرمندان را ندارند

موج جدید خشونت، فحاشی و ترور شخصیت توسط جریان‌های معاند در فضای مجازی، بار دیگر چهره واقعی مدعیان دروغین آزادی بیان را آشکار کرد. جریان برانداز که توان تحمل کوچک‌ترین موضع‌گیری مستقل یا آزادمنشانه از سوی هنرمندان و چهره‌های شناخته ‌شده را ندارد، این روزها با ابزار «دیکتاتوری رسانه‌ای» به جان فعالان عرصه هنر افتاده است.
در تازه‌ترین نمونه، آزاده آل‌ایوب (خاله نرگس)، مجری تلویزیون، پس از ابراز مواضع وطن‌دوستانه، در شبکه‌های اجتماعی هدف رکیک‌ترین فحاشی‌ها و حتی تهدیدهای صریح جانی و اسیدپاشی از سوی کاربران برانداز قرار گرفت. وی با واکنش به این حملات تاکید کرد که «وقتی انسان مغضوب اشقیا باشد، نشان از درستی راه او 
دارد».
این رفتارهای فاشیستی البته منحصر به یک فرد نیست؛ چندی پیش نیز پرویز ‌پرستویی پس از انتشار مطلبی در فضای مجازی درباره کودکان مدرسه میناب و تصریح بر «لعنت ابدی بر پهلوی و طرفداران»، با هجوم سازمان‌یافته، تهمت و تهدید این فرقه ضدملی و تروریستی مواجه شد تا جایی که او را ناچار به عقب‌نشینی و عذرخواهی کردند.
شعبان ‌بی‌مخ‌های جدید و جریان برانداز که از گدایی در خارج از کشور به بن‌بست رسیده‌اند، امروز تلاش می‌کنند با ایجاد ارعاب و دیکتاتوری سایبری، هر صدای مسئول و وطن‌دوستی را در داخل کشور خاموش کنند.

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