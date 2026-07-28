روند تنزل و استیصال چهره‌های هنری و ورزشی در خدمت دشمنان ایران، این روزها وارد مرحله عبرت‌آموزی شده است؛ بعد از حمید فرخ‌نژاد که چندی قبل به «گدایی مجازی» خودش برای تأمین معاش اعتراف کرده بود، این بار اشکان خطیبی فراری همچنین اعترافی کرد!

تازه‌ترین اعترافات خطیبی، از چهره‌های پادوی نهادهای ضدامنیتی در غرب، ابعاد تازه‌ای از بن‌بست معیشتی و اخلاقی این جریان را برملا کرد. خطیبی که روزگاری از امکانات و اعتبار سینمای ایران بهره‌مند بود، اخیراً در ویدئویی ابراز داشت: «دارم له می‌شوم و دیگر چیزی نمانده که بفروشم؛ حتی ساعت هم دیگر ندارم.» وی با راه‌اندازی صندوقی به بهانه کمک به مردم، در نهایت به بن‌بست رسیده و کارش به تهدید مخاطبان کشیده است؛ تا جایی که تهدید کرده اگر مالی کمک نکنند، اسامی آن‌ها را افشا خواهد کرد.

پیش از این نیز حمید فرخ‌نژاد، دیگر بازیگر وطن‌فروش، پس از خروج از کشور و مواجهه با مشکلات شدید مالی، برای گذران زندگی روزمره به تبلیغ رستوران‌های کوچک و محلی روی آورده بود. عاقبت تلخ و دریوزگی امروز این افراد، بار دیگر نشان داد کسانی که اعتبار خود را در بازار مکاره معاندین به نسیه فروختند، امروز حتی در تامین ابتدائی‌ترین نیازهای زندگی روزمره خود ناتوان مانده و به ورطه نابودی کشیده شده‌اند.