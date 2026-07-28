سخنگوی دولت اظهار کرد: ۲۲ دستگاه به زائران اربعین خدمت‌رسانی می‌کنند.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه

(۶ مردادماه) در نشست خبری خود با اشاره به برگزاری راهپیمایی اربعین حسینی‌(ع) اظهار کرد: ۲۲ دستگاه به زائران اربعین خدمت‌رسانی می‌کنند. این نخستین اربعینی است که رهبر شهید ما در کنار ما نیستند و پاداش مجاهدت‌های خود را با شهادت دریافت کردند.

وی با تسلیت درگذشت استاد اکبر عبدی و محمد یاراحمدی، گوینده برجسته کشور، به یک خبر خوش فرهنگی اشاره کرد و گفت: ثبت جهانی قلعه الموت با تلاش وزارت میراث فرهنگی و خانم دکتر چوبک انجام شد.

مهاجرانی با گرامی‌داشت هفته ملی مهارت (۳۱ تیر تا ۶ مرداد) افزود: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اجرای طرح «ماهر»، نظام مشاوره شغلی هوشمند، هیئت ‌امنایی شدن مراکز و برگزاری المپیاد مهارتی را در دست دارد.

سخنگوی دولت با تشریح سفر به مناطق جنوبی گفت: سفر از ۲۶ تیرماه آغاز شد. در اهواز از بخش آنکولوژی بیمارستان شهید بقایی که در حملات آسیب دیده بود بازدید شد. سپس در گتوند، ماهشهر و بندر امام خمینی(ره) روند ترخیص کالاهای اساسی و وضعیت ناوگان حمل‌ونقل بررسی گردید.

وی افزود: در استان بوشهر، فرودگاه به طور کامل از مدار خدمت خارج شد و هواپیمای نویی که برای خدمت به مردم خریداری شده بود، هدف موشک قرار گرفت.

بیش از ۳۵۰ نفر از کارکنان دولت

در جریان خدمت‌رسانی طی این ایام، به شهادت رسیدند

مهاجرانی گفت: بیش از ۳۵۰ نفر از کارکنان دولت، از مهندسان دکل‌های BTS در هرمزگان تا سیم‌بانان، پزشکان و ‌پرستاران در حین خدمت به شهادت رسیدند. همچنین با خانواده شهدای دانش‌آموز و شهروندان عادی که خودروهایشان روی پل کهورستان هدف موشک دشمن قرار گرفت، دیدار شد.

وی با اشاره به بازدید از بنادر بوشهر، لنگه، سیریک، جاسک، چابهار، زرآباد، پسابندر، بریس و خمیر تاکید کرد: چشم دریایی کشور در چابهار پس از ۳ مرحله حمله و اصابت ۱۱ موشک فرو ریخت، اما استقامت مردم تقویت شد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: دشمنان بدانند تصوری که ملت ایران دچار تزلزل شده، اشتباه است. ملت ایران با استحکام، خردمندی و تدبیر ایستاده‌اند و از این مقطع سخت نیز عبور خواهند کرد. نیروهای مسلح نیز در پاسگاه‌های مرزی با وجود دمای بالای ۴۰ درجه و رطوبت بالای ۸۰ درصد، با استقامت در حال انجام مأموریت هستند.

وی با اشاره به بازدید از اقامتگاه‌های بوم‌گردی و صنایع دستی آسیب‌دیده خاطرنشان کرد: حضور میدانی، درک دقیق‌تری نسبت به تصمیم‌گیری از پایتخت ایجاد می‌کند.

در بنزین سهمیه‌ای تغییر قیمت نداریم

سخنگوی دولت درباره اصلاح قیمت و سهمیه سوخت اظهار کرد: روزانه معادل ۸ میلیون بشکه نفت به سوخت تبدیل می‌شود و دولت موظف به مدیریت مصرف است. آذرماه قیمت بنزین کارت جایگاه به ۵۰۰۰ تومان متصل شد. در ایام جنگ نیز سهمیه دوم از ۱۰۰ لیتر به ۷۰ لیتر و اکنون به ۵۰ لیتر رسیده است.

وی تاکید کرد: سهمیه ۵۰ لیتری دوم با قیمت ۳۰۰0 تومان عرضه می‌شود و مازاد آن با نرخ ۵۰۰۰ تومان محاسبه خواهد شد. تاکنون تصمیم نهائی درباره قیمت بنزین غیرسهمیه‌ای آزاد اتخاذ نشده است.

مهاجرانی افزود: کشور روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین تولید می‌کند و بنزین وارداتی نیازمند تخصیص ارز است. همچنین هزینه حمل و جایگاه‌داری هر لیتر بنزین بین ۳ تا ۴ هزار تومان است، در حالی که با قیمت ۱۵۰۰ تومان عرضه می‌شود. دوگانه‌سوز کردن رایگان خودروها، سرمایه‌گذاری در CNG و LPG و اسقاط خودروهای فرسوده از برنامه‌های ایجابی دولت است.

سخنگوی دولت با اشاره به سفر مشترک اعضای کابینه به جنوب گفت: در بررسی آسیب‌ها، زیرساخت‌ها از اموال مردم تفکیک شده‌اند. خسارات زیادی به لنج‌ها، کسب‌وکارهای گردشگری و تأسیسات غیرنظامی وارد شده است. طبق آمار وزارت راه، ۱۲ پل و ۲ تونل آسیب دیده‌اند که تونل‌ها بازگشایی شده و بازسازی پل‌ها و فرودگاه‌های آسیب‌دیده در دستور کار است.وی درخصوص کالابرگ‌ها گفت: تسویه با فروشگاه‌ها در تیرماه انجام شده و اختلالات بانکی باقی‌مانده نیز در حال پیگیری است.

سخنگوی دولت درباره کادر درمان گفت: در جنگی که از ۲۳ خرداد آغاز شد، حوادث دی‌ماه، جنگ رمضان و نبرد هرمز، کادر سلامت ایثار کردند. با وجود آسیب به کارخانه‌های داروسازی و ناوگان حمل دارو در جنگ تحمیلی سوم که از اسفند آغاز شد، زنجیره تأمین با مدیریت هوشمند کنترل شد.

وی افزود: برای بیش از ۵۲۰۰ شهید سال ۱۴۰۴ پرونده‌ها تکمیل شده یا در حال پیگیری است. همچنین به پرونده بالغ بر ۳۰ هزار مجروح جنگی جهت تعیین جانبازی رسیدگی می‌شود.

دولت نیروهای دفاعی کشور را تقویت خواهد کرد

سخنگوی دولت تاکید کرد: دولت به هر میزان و با هر شیوه‌ای که لازم بداند، نیروهای دفاعی کشور را تقویت خواهد کرد؛ چرا که آنان جان‌فدایان ایران هستند.

هر رفتار تأمین‌کننده اهداف دشمن، مغایر منافع ملی است

مهاجرانی درباره عملکرد صداوسیما گفت: انتظار عمومی احترام به جمهوریت و اخلاق اسلامی است. هر رفتاری که همسو با دشمن و برخلاف انسجام ملی باشد، مغایر منافع ملی است. البته رویکرد رئیس‌جمهور مبتنی بر مدارا است.

وی درباره بازار افزود: بر اساس ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، قیمت‌گذاری دستوری به جز برای کالاهایی مانند سوخت و نان ممنوع است. همچنین قرارگاه فرماندهی بازار زیر نظر استانداران تشکیل شده تا گرانی را از گران‌فروشی تفکیک کند.

مهاجرانی بر افزایش سرمایه‌گذاری‌های مولد، اصلاحات اقتصادی تدریجی و ارتقای تاب‌آوری اجتماعی تاکید کرد.