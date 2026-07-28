هر کشوری از دارایی بلوکهشده ایران استفاده کند حق عبور از تنگه هرمز را ندارد
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص) گفت: به همه شرکتها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال نمایند و از داراییهای بلوکهشده ایران، تحت این عنوان استفاده کنند، اعلام میداریم، از این به بعد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اجازه تردد به هیچیک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را، نخواهند داد.
قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص) با صدور بیانیهای هشدار داد که هر شرکت و کشوری که از محل داراییهای ایران مبلغی دریافت کند اجازه عبور از تنگه را نخواهد داشت.
به گزارش مهر، متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
رئیسجمهور آمریکا در پی اقدامات تجاوزکارانه، و تلاش مستمر برای بیثباتسازی منطقه اعلام کرده است خسارت شناورهایی که در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی، بهدلیل ایجاد ناامنی توسط ارتش آمریکا، و تخلف در عبور از مسیر غیرقانونی و ناامن جنوب تنگه هرمز آسیب دیدهاند را، از محل داراییهای بلوکه شده ایران، پرداخت خواهد
کرد.
ضمن هشدار به رئیسجمهور جنایتکار آمریکا درخصوص تبعات این اقدام غیرقانونی، به همه شرکتها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال نمایند و از داراییهای بلوکهشده ایران، تحت این عنوان استفاده کنند، اعلام میداریم، از این به بعد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اجازه تردد به هیچیک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را، نخواهند داد.
و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم