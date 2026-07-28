معاون اول رئیس‌جمهور گفت: براساس اسناد بالادستی، ۳۵ درصد رشد اقتصادی کشور باید از محل افزایش بهره‌وری محقق شود.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور روز سه‌شنبه (6 مردادماه) در همایش هفته ملی مهارت با بیان اینکه روند تقویت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و آموزش‌های مهارتی در سال‌های اخیر مطلوب بوده است، اظهار کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده، این حوزه همچنان نیازمند توجه بیشتری است، زیرا مهارت بخش مهمی از زنجیره آموزش، اشتغال و تولید کشور محسوب می‌شود و باید به جایگاه واقعی خود دست یابد.

وی با اشاره به اینکه براساس اسناد بالادستی،

۳۵ درصد رشد اقتصادی کشور باید از محل افزایش بهره‌وری محقق شود، افزود: شاید مهارت‌آموزی مهم‌ترین حلقه مفقوده ارتقای بهره‌وری باشد. این آموزش‌ها می‌توانند سهم قابل‌توجهی در رشد اقتصادی کشور داشته باشند و به همین دلیل در برنامه هفتم پیشرفت نیز جایگاه ویژه‌ای برای آنها در نظر گرفته شده است. رهبر شهید انقلاب نیز همواره بر توسعه آموزش‌های مهارتی تأکید داشتند.

معاون اول رئیس‌جمهور با آرزوی موفقیت برای تیم ملی مهارت ایران در مسابقات جهانی، گفت: راهبرد کشور حضور مؤثر در رویدادهای مهم علمی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی است، اما هدف ما تنها کسب مدال نیست، بلکه معرفی فرهنگ، تمدن و روحیه پهلوانی ایرانی نیز اهمیت دارد. جوانان کشور در دو سال اخیر، با وجود شرایط جنگی، در المپیادها و رقابت‌های جهانی عملکردی درخشان و حتی بهتر از سال‌های گذشته داشته‌اند. عارف با اشاره به شرایط پس از دو جنگ تحمیلی اخیر اظهار کرد: ذهنیت نادرست برخی کشورها نسبت به ایران پس از این جنگ‌ها اصلاح شده و امروز تمایل بیشتری برای تعامل با جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. دشمن نیز در این دو جنگ به هیچ‌یک از اهداف اعلامی خود دست نیافت. ما اهل جنگ نیستیم و همواره از گفت‌وگو استقبال کرده‌ایم، اما اگر جنگی به کشور تحمیل شود، با قدرت از خود دفاع خواهیم کرد و این موفقیت را مرهون نقش‌آفرینی مردم می‌دانیم. وی افزود: دشمن از جنگ تحمیلی هشت‌ساله و سال‌ها تحریم نیز درس نگرفته است و امروز هم نباید تصور کند که می‌تواند مردم ایران را با تحریم، محاصره یا فشارهای غیراخلاقی از پای درآورد، زیرا ملت ایران در برابر هرگونه تحریم، تحمیل و فشار ایستادگی خواهد کرد.معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به سابقه توجه به آموزش‌های مهارتی پس از انقلاب اسلامی گفت: از همان سال‌های نخست انقلاب مشخص بود که هنرستان‌ها و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای از حلقه‌های ضعیف نظام آموزشی هستند و به دلیل نگاه منفی بخشی از جامعه، بسیاری از خانواده‌ها تحصیل فرزندان خود در رشته‌های نظری، به‌ویژه پزشکی و مهندسی، را ترجیح می‌دادند. اگرچه در سال‌های اخیر اقدامات مؤثری برای اصلاح این نگاه انجام شده، اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.

عارف تأکید کرد: امروز باید دانش‌آموزان مستعد به سمت آموزش‌های مهارتی هدایت شوند. این رشته‌ها ظرفیت بالایی برای اشتغال و درآمد دارند و با فرهنگ‌سازی می‌توان نگاه خانواده‌ها را نسبت به آنها اصلاح و توجه به مهارت‌آموزی را در جامعه نهادینه کرد.

وی کمبود و فرسودگی تجهیزات، پایین بودن سرانه مراکز مهارتی و کمبود مربیان و استادکاران مجرب را از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه برشمرد و گفت: صنایع بزرگ از امکانات مناسبی برخوردارند و باید با ایجاد سازوکارهای مشخص، همکاری میان صنعت و مراکز آموزش مهارتی تقویت شود. همچنین ضوابط احراز مشاغل مهارتی در بخش‌های دولتی و خصوصی باید به‌طور شفاف تدوین شود.

در پایان این مراسم، از اعضای تیم ملی مهارت ایران، مدیران و مربیان مراکز برتر، نهادهای حامی آموزش‌های مهارتی و خانواده‌های شهدای مهارت تقدیر شد. همچنین از نخستین موافقت اصولی تأسیس مرکز صلاحیت حرفه‌ای کشور در رشته ساختمان و عمران و طرح «کیف پول مهارت» رونمایی شد.