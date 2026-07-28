شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور بیانیه‌ای خاطرنشان کرد: «تداوم و ثبات» رمزشناسی اصلی پیروزی در معادلات پیچیده بین‌المللی است. قطعیت ‌بخشیدن به شکست طرح‌های متخاصم، در گرو تبدیل شدن حضور میدانی به الگوی زیست پایداری و عدم ایجاد گسست در این زنجیره ۱۵۰روزه است. از این رو، حضور در صد و پنجاهمین شب، تثبیت فتح‌الفتوح اجتماعی و گامی تعیین‌کننده برای تضمین امنیت و آینده میهن است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور بیانیه‌ای تصریح کرد: دشمنی که بر اساس فرض انفعال و خستگی استراتژیک جامعه برنامه‌ریزی کرده بود، اکنون با جامعه‌ای مواجه است که خیابان را به عنوان کانون هوشیاری ترک نمی‌کند. هر شب حضور، ضربه‌ای سنگین به اتاق‌های عملیات روانی بیگانه است و این پیام صریح را مخابره می‌کند که جامعه ایران نه تنها دچار فرسایش نشده، بلکه زیست مقاومتی را به بخشی از اقتدار ملی خود تبدیل کرده است.

در این بیانیه با اشاره به صد و پنجاهمین موج تداوم بی‌گسست حضور مردمی در کانون‌های شهری و محلات ایران که بیانگر ظهور پدیده پیچیده و عقلانی در زیست‌سیاسی ایرانیان است، خاطرنشان شده است: در تحلیل تحولات جامعه‌شناختی، خیابان غالباً مجرایی برای اعتراض انفعالی یا عرصه منازعه تلقی می‌شد؛ اما تجلی صد و پنجاه شبانه حضور مردم ایران، صورت‌بندی سومی را پدید آورده است که در آن فضای عمومی به امتداد ساختار اقتدار ملی و تجلی‌گاه دیپلماسی عمومی و نماد اتحاد مقدس تبدیل می‌شود. هنگامی که ابزارهای دیپلماسی رسمی تحت فشار تهدیدات سخت قرار می‌گیرند، این بدنه آگاه جامعه است که با تداوم حضور عینی خود، خلأ موجود در معادلات بین‌المللی را پر می‌کند. تجمع هر شبه آحاد مردم در عرصه‌ها و ساحات شهری، مکانیزمی فرانهادی از یک «رأی‌گیری و همه‌پرسی مستمر روزمره» است که طی آن، جامعه، هر شب مشروعیت و جهت‌گیری کلان ایستادگی را امضا می‌کند. این حضور مداوم و زبان زنده سیاسی، مستقیم به افکار عمومی و اتاق‌های فکر جهان مخابره شده و با ارتقای سرمایه اجتماعی، محاسبات طرف‌های متخاصم را بر سر فرسایش توان ملی دگرگون می‌سازد.

به گزارش مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی علاوه‌بر این عنوان کرد: فشارهای ناشی از مواجهه نظامی معمولاً بر گسست‌های قومی و اجتماعی درون جوامع دامن می‌زند و فرسایش شدید سرمایه اجتماعی را به همراه دارد؛ اما تجربه صد و پنجاه شب گذشته نشان داد که چگونه تهدید موجودیتی بیرونی می‌تواند به عاملی برای بازتولید همبستگی ارگانیک و جامعه‌پذیری مجدد تبدیل شود. در این مناسک جمعی شبانه، سرمایه‌های متکثر فردی به سرمایه نمادین و کلان ملی ارتقا یافته‌اند. زندگی جمعی و حضور مستمر افراد در کنار یکدیگر در فضای شهری، حس ناامیدی فردی را خنثی و با ایجاد درک مشترک از موقعیت خطر، پیوندهای عمیق میان آحاد جامعه و شبکه‌های حاکمیتی را بازسازی می‌کند. در این بستر، مفهوم «اتحاد مقدس» به واقعیت ملموس زیسته تبدیل شده است که در آن تمامی اقشار، فارغ از اختلاف‌نظرهای طبیعی درون‌گفتمانی، بر سر یک امر متعالی به نام حفظ کیان ایران و امنیت ملی به توافق عملی رسیده‌اند. در ادامه این بیانیه آمده است: در نسل‌های جدید مواجهه، اهداف اصلی جنگ‌ها تصرف ادراکی، ایجاد یاس و فلج‌سازی توان تصمیم‌گیری در جامعه است. آنچه از اسفندماه ۱۴۰۴ تاکنون در عرصه عمومی ایران شکل گرفته، ظهور نوعی «بعثت ملی» است که پدافند شناختی کشور را در برابر هجمه‌های روانی دشمن به شدت تقویت کرده است. این بعثت عمومی، بازدارندگی سختِ متکی بر تجهیزات را با «اراده تسلیم‌ناپذیر اجتماعی» تکمیل کرده و محاسبه‌گری متخاصمان را با اختلال اساسی مواجه ساخته است. دشمنی که بر اساس فرض انفعال و خستگی استراتژیک جامعه برنامه‌ریزی کرده بود، اکنون با جامعه‌ای مواجه است که خیابان را به عنوان کانون هوشیاری ترک نمی‌کند. هر شب حضور، ضربه‌ای سنگین به اتاق‌های عملیات روانی بیگانه است و این پیام صریح را مخابره می‌کند که جامعه ایران نه تنها دچار فرسایش نشده، بلکه زیست مقاومتی را به بخشی از اقتدار ملی خود تبدیل کرده است. «تداوم و ثبات» رمزشناسی اصلی پیروزی در معادلات پیچیده بین‌المللی است. قطعیت‌بخشیدن به شکست طرح‌های متخاصم، در گرو تبدیل شدن حضور میدانی به الگوی زیست پایداری و عدم ایجاد گسست در این زنجیره ۱۵۰ روزه است. از این رو، حضور در صد و پنجاهمین شب، تثبیت فتح‌الفتوح اجتماعی و گامی تعیین‌کننده برای تضمین امنیت و آینده میهن است.