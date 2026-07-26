اعتراض خواننده آمریکایی به سوءاستفاده از اثرش علیه ایران

«کیتی پِری»، خواننده و ترانه‌سرای آمریکایی، با انتقاد از استفاده کاخ سفید از یکی از آهنگ‌هایش در ویدئویی درباره تجاوز آمریکا علیه ایران، اعلام کرد این اثر با هدف ترویج امید، التیام و قدرت درونی ساخته شده و به‌کارگیری آن در محتوایی مرتبط با جنگ، «تحریف کامل» پیام این ترانه است.

کاخ سفید روز پنج‌شنبه در حساب رسمی تیک‌تاک این نهاد، ویدئویی کوتاه منتشر کرد که در آن تصاویری از انفجارها در ایران با عبارت «به ایران هشدار داده شده است» دیده می‌شد. این تصاویر همزمان با بخش معروف ترانه «فایروورک» پخش می‌شد که پری در آن عبارت «Boom, boom, boom» را می‌خواند. پری در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت از اینکه ترانه سال ۲۰۱۰ او به‌عنوان موسیقی پس‌زمینه ویدئویی درباره «ویرانی و خشونت در ایران» استفاده شده، «عمیقاً شوکه و خشمگین هستم، من هرگز چنین استفاده‌ای را تأیید نکرده‌ام، از من اجازه‌ای گرفته نشده و به هیچ وجه آن را تأیید نمی‌کنم.»

این خواننده افزود که «فایروورک» را به‌عنوان «سرودی برای امید، التیام و قدرت درونی» نوشته است و استفاده کاخ سفید از این آهنگ در ویدئوی تیک‌تاک، «نقض کامل» مفهومی است که این اثر نمایندگی می‌کند.