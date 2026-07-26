فیلم شهدای ناو دنا در راه جشنواره فجر

یک کارگردان زن سینما برای تولید فیلمی درباره شهدای ناو دنا به مناطق جنگی جنوب کشور سفر کرده است.

سعید الهی تهیه‌کننده فیلم «تولد یک نجیب‌زاده» به خبرنگار کیهان گفت: «لیلی عاج»، نویسنده و کارگردان سینما، این روزها نگارش این فیلم سینمایی را با محوریت شهدای ناو دنا و خانواده‌های آن‌ها آغاز کرده است.

وی افزود: خانم عاج در حال حاضر و با وجود شرایط جنگی، به منطقه کنارک و چابهار اعزام شده‌اند تا مراحل تحقیق و پژوهش را پیش ببرند.

الهی درخصوص سوژه و انگیزه ساخت این اثر توضیح داد: فکر تولید فیلم «تولد یک نجیب‌زاده» پس از آغاز جنگ رمضان و حمله رژیم آمریکا به ناو غیرجنگی دنا شکل گرفت؛ حمله‌ای که متأسفانه به شهادت ۱۰۴ نفر از کارکنان پرافتخار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران انجامید.

این تهیه‌کننده سینما در ادامه خاطرنشان کرد: فیلم سینمایی «تولد یک نجیب‌زاده» با همکاری و هماهنگی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و برخی نهادهای فرهنگی تولید خواهد شد و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، هدف‌گذاری ما حضور و رونمایی از این اثر در چهل‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در سال ۱۴۰۵ است.

وی در پایان با اشاره به روند اداری و حمایت‌های صورت‌گرفته تصریح کرد: به‌زودی متن کامل فیلم‌نامه در اختیار شورای پروانه ساخت قرار خواهد گرفت. همچنین فرمانده محترم ارتش به شدت بر ساخت آثار سینمایی درباره مظلومیت شهدای ناوشکن دنا تأکید داشته‌اند و خواستار همکاری ملی نهادهای مختلف در این زمینه هستند.