بدرقه پیکر اکبر عبدی به خانه ابدی

پیکر مرحوم اکبر عبدی، با پرچم یا قمر بنی‌هاشم به خانه ابدی بدرقه شد.

مراسم تشییع و خاکسپاری اکبر عبدی، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون دیروز، یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵، با حضور جمع زیادی از هنرمندان، اهالی فرهنگ و هنر و مردم برگزار شد. تابوت بدرقه مرحوم عبدی با پرچمی مزین به نام قمر بنی‌هاشم چشم‌نوازی می‌کرد.

در میان چهره‌های حاضر می‌توان به رئیس صداوسیما، رئیس سازمان سینمایی، مدیران خانه سینما و... جمعی از هنرمندان سینما و مردم اشاره کرد که پیش از آغاز مراسم در محل حضور یافته‌اند. همچنین حاج سید مجید بنی‌فاطمه، مداح اهل بیت عصمت و طهارت‌(علیهم‌السلام) شب یکشنبه با حضور در منزل زنده‌یاد اکبر عبدی، بازیگر نامدار سینما، تئاتر و تلویزیون کشورمان، دقایقی را به مداحی و روضه‌خوانی پرداخت. بنی‌فاطمه قبل از آغاز مداحی در سخنانی زنده‌یاد اکبر عبدی را هنرمندی دانست که همواره اعتقادات خود را حفظ کرد و عاشق دلباخته امام حسین‌(علیه‌السلام) بود.

مرحوم عبدی پیش از این بارها شب‌های محرم را در هیئت ریحانه‌الحسین‌(سلام‌الله) حضور یافته بود.