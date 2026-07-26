افشاگری‌های اخیر رسانه‌های غربی و حتی شبکه‌های معاند فارسی‌زبان، پرده از سانسور هدفمند و گسترده دولت و وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در قبال خسارات و تلفات جانی نیروهای نظامی خود برداشت.

به گزارش خبرنگار کیهان، شبکه ضدایرانی اینترنشنال که همواره درخدمت اهداف آمریکا و رژیم صهیونی علیه مردم ایران بوده است، در گزارشی اعتراف کرد که به دستور دولت آمریکا، بسیاری از اخبار در زمینه شکست‌های آمریکا مقابل ایران در رسانه‌ها سانسور می‌شود.

همچنین بر اساس گزارش‌های منتشرشده، روزنامه نیویورک‌تایمز با انتشار گزارشی اذعان کرده است که ابعاد و میزان آسیب‌های واردشده به نیروها و تجهیزات نظامی آمریکا در منطقه، بسیار فراتر و گسترده‌تر از آمارهای رسمی است که تاکنون از سوی پنتاگون و فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) به صورت قطره‌چکانی اعلام شده است.

این گزارش‌ها نشان می‌دهد پیش از برخی حملات ناگهانی و آسیب‌های جدی به مواضع آمریکا، ده‌ها تن از نیروهای نظامی این کشور زخمی شده و خسارات سنگینی به هلیکوپترها و پایگاه‌های نظامی آنان وارد آمده است؛ موضوعی که وزارت دفاع آمریکا با اعمال سانسور خبری، از رسانه‌ای کردن و بیان جزئیات آن خودداری کرده است.