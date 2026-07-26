رونمایی از دستخط ۳۸ ساله رهبر شهید
آیین رونمایی از دستخط مبارک رهبر شهید حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای مربوط به بازدید ۱۹ ساعته ایشان از مجروحان دفاع مقدس در سال ۱۳۶۷، طی آئینی با حضور سرلشکر رحیم صفوی و جمعی از پیشکسوتان دفاع مقدس، روز گذشته در مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا برگزار شد.
به گزارش خبرنگار کیهان، این دستخط تاریخی، در جریان بازدید بیواسطه و کمتشریفات ایشان از بیمارستان صحرایی حضرت علیبنابیطالب(ع) در حومه آبادان و عیادت از رزمندگان نگاشته شده بود که پس از سالها بیخبری، در پی پخش یک مستند تلویزیونی و تحویل نسخه کپی آن از سوی یک شهروند، پس از ۳۸ سال بازخوانی و رونمایی شد.
سرلشکر سید یحیی رحیمصفوی، دستیار و مشاور عالی رهبر شهید انقلاب، در این مراسم با مرور مدیریت انتقال و درمان بیش از ۵۲ هزار مجروح در عملیاتهای کربلای ۴ و ۵، تأکید کرد که حضور ایشان در جبههها و مشاهده نزدیک مظلومیت و اقتدار رزمندگان، روحیهبخش نیروها بوده و تجارب آن دوران در درایت و تصمیمگیریهای بعدی ایشان در مقام فرماندهی کل قوا نقش بسزایی داشته است.
وی همچنین با اشاره به پیروزیهای ایران و شکستهای دشمنان آمریکایی و صهیونیستی، تأکید کرد: امروز با قطعیت میتوان از ظهور ایران به عنوان قدرت چهارم جهان یاد کرد. به شما نوید میدهم قدرت آمریکا و اسرائیل رو به افول است.
در این مراسم همچنین، سردار نصرالله فتحیان، مسئول مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس، با تشریح جزئیات آن روز تاریخی اظهار داشت: «حضرت آقا در مرداد ۱۳۶۷ با کمترین تشریفات رسانهای و حفاظتی، بازدیدی ۱۹ساعته از سه بیمارستان صحرایی و بخشهای مختلف اورژانس و اتاقهای عمل داشتند و از نزدیک با مجروحان و کادر درمان به گفتوگو پرداختند.»
محمدعلی محققی، معاون علمی فرهنگستان علوم پزشکی نیز با اشاره به حماسهآفرینی کادر درمان در عملیاتهای کربلای ۴ و ۵، عملکرد بیمارستان صحرایی علیبنابیطالب(ع) را از درخشانترین نقاط تاریخ سلامت کشور دانست. وی ثبت رکوردهای بینظیر پزشکی در شرایط سخت جبهه را نشانه روحیه جهادی دانست و حضور رئیسجمهور وقت در میان مجروحان را نماد تجلیل از ارزشهای والای انسانی، کرامت مجاهدان و عدالت در سلامت قلمداد کرد. در ادامه مراسم، حسن عراقیزاده، رئیس اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح و شهرام توفیقی، از مسئولان بهداری دوران جنگ، به نقش پررنگ حضور دانشجویان پزشکی در جبههها و سبک مدیریتی و رهبری صمیمی حضرت آیتالله خامنهای در مواجهه با رزمندگان پرداختند و آن را الگویی برای نسل جوان دانستند.