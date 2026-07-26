مراسم تجدید عهد مدیران، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای با آرمان‌ها و راه پرافتخار رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران در مجتمع فرهنگی هنری سرچشمه برگزار شد.

آیین یادبود رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران «حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سید علی حسینی خامنه‌ای»، ویژه اهالی رسانه، عصر یکشنبه با حضور حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام عبدالرضا ایزدپناه نماینده ولی‌فقیه در مؤسسه و روزنامه اطلاعات و مدیرمسئول این روزنامه، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب اسلامی و حسین شریعتمداری نماینده ولی‌فقیه در مؤسسه و روزنامه کیهان و مدیرمسئول این روزنامه در مجتمع فرهنگی - هنری سرچشمه برگزار شد.

در این مراسم مدیران، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای با آرمان‌ها و راه پرافتخار رهبر شهید ایران تجدید بیعت کردند.

حجت‌الاسلام قمی: دنیا باید بداند

از خون رهبر شهید نخواهیم گذشت

حجت‌الاسلام قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در این آیین با تأکید بر اهمیت نبرد روایت‌ها، گفت: امروز بیش از آنکه صرفاً استدلال و اقامه برهان اهمیت داشته باشد، «تصویرسازی از حق و حقیقت» و روایت صحیح آن، مهم‌ترین وظیفه مجاهدت رسانه‌ای است.

وی با بیان اینکه رسانه باید از حق و حقیقت تصویر بسازد، اظهار داشت: روایت حق نیازمند مجاهدت است و فعالان رسانه‌ای باید این مسئولیت را به‌عنوان یک مأموریت اساسی دنبال کنند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به ظرفیت بانوان در عرصه روایتگری گفت: به باور من، ساختار وجودی بانوان برای روایتگری از آقایان متناسب‌تر آفریده شده است؛ زیرا روایت با عاطفه، احساس و انتقال مفاهیم عمیق پیوند خورده است.

حجت‌الاسلام قمی با یادآوری نقش مادران در انتقال فرهنگ افزود: لالایی‌ها و قصه‌هایی که مادران برای فرزندان خود روایت می‌کردند، حامل بلندترین معارف بود و همین روایت‌های ساده، فرهنگ و هویت را به نسل‌های بعد منتقل می‌کرد.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره ادبیات پایداری و دفاع مقدس تصریح کرد: رهبر انقلاب بارها تأکید کردند که بانوان در روایت حق و روایت مجاهدت از آقایان پیش افتاده‌اند و این مسئله ریشه در ویژگی‌های وجودی آنان دارد.

حضرت زینب(س) الگوی بزرگ روایت حق

به گزارش فارس، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به نقش حضرت زینب(س) در تداوم نهضت عاشورا اظهار داشت: سررشته‌دار روایت، حضرت زینب کبری(س) است و همه عالم این حقیقت را دریافته‌اند که اگر روایت زینب(س) نبود، پیام کربلا در همان کربلا باقی می‌ماند.

وی افزود: هر اثرگذاری در عرصه روایت، تأسی به مکتب حضرت زینب(س) است و رسانه نیز باید این مسیر را دنبال کند.

حجت‌الاسلام قمی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر دشمنان اظهار داشت: نباید اجازه داد دشمن با سرگرم کردن افکار عمومی به حاشیه‌ها، صدای حق را خاموش کند و دنیا باید بداند که ما از خون این ابرمرد نخواهیم گذشت.