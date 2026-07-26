تا ظهور منصور آلمحمّد(عج) از ما جز اطاعت اراده پیروزی و عشق به شهادت نخواهید دید
دبیرکل و رزمندگان حزبالله لبنان طی نامهای، ضمن تسلیت شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، با رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتاللهالعظمی امام سیدمجتبی خامنهای، بیعت کردند.
متن کامل این نامه به این شرح است:
بسماللهالرّحمنالرّحیم
سپاس و ستایش خداوندی را که مؤمنان را عزّت میبخشد و ستمگران را خوار میگرداند؛ همان که زندگی ما را جهاد و زمینهسازی [برای ظهور] قرار داد و مرگ ما را شهادت در راه خویش به دست بدترین آفریدگانش رقم زد. درود و سلام بر رسول خدا حضرت محمّد (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و بر عترت پاک و مبارکش؛ و خداوند فرج شریفشان را تعجیل فرماید، درحالیکه ما در خیر و عافیت باشیم.
خدای متعال میفرماید: «يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا اَطيعُوا اللهَ وَ اَطيعُوا الرَّسولَ وَ اُولِی الاَمرِ مِنكُم».
امّا بعد؛ سیّد ما، حضرت امام، رهبر و ولیّفقیه، آیتالله سیّدمجتبی خامنهایِ عزیز که جان ما به فدایتان! سلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
ما فرزندان و برادران شما، خامنئیّون حزبالله
- مقاومت اسلامی در لبنان - این نامه را به حضورتان میفرستیم، درحالیکه دلهایمان سرشار از امید و لبریز از آرزو است که در نهایتِ خیر و عافیت باشید و در حصن استوار و حفاظت مطمئنّ الهی محفوظ بمانید.
در آغاز، شهادتِ پدرِ ولی و شهیدمان را به شما تبریک میگوییم؛ شهادتی که با آن، دههها جهاد و رهبری را به پایان رساند، درحالیکه علم و عمل را در وجود خویش جمع کرده بود و درهای بخشش و عطا را به عنوان فقیهی عارف، اندیشمندی قرآنی و رهبری مورد تأييد الهى گشوده بود، تا آنکه همانند جدّ کرّارش به دست ابنملجمهای این روزگار به شهادت رسید.
همچنین، شهادتها، جراحتها و فداکاریهای برادران، خواهران، فرزندان و دختران شما از فدائیان این امّت در جبهه مقاومت، بهویژه فرزندان سرزمین عزیزتان ایران اسلامی را به شما تبریک میگوییم و از درگاه پروردگار مسئلت داریم که شهدا را مشمول رحمت خویش گرداند، به مجروحان شفای عاجل عطا فرماید و به خانوادههای آنان صبر و آرامش عنایت کند.
ما همواره به مشهد مقدّس مشرّف شدهایم و از چشمهسار زلال ولایت در محضر امام رئوف (علیه السّلام) سیراب گشتهایم و درحالیکه پرچم حسین (علیه السّلام) را با دست جهاد و زمینهسازی ظهور برافراشتهایم و از فاصله صفر با دشمنانمان میجنگیم
- که به معنای «لبّیک» و «هیهات» است - با دست دیگر دست برادران عزیزمان، فرزندان امام رضا (علیهالسّلام)، پرورشیافتگان مکتب امام خمینی (قدّس سرّه)، دارندگان نشان امام خامنهای (قدّس سرّه) و برافرازندگان پرچم مبارک شما، یعنی نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج مقدّس و هر انسان شریف و آزادهای را که در ایران اسلامی از نسیم خوش ولایت بهرهمند است، به گرمی میفشاریم؛ همان کسانی که در آنان عشق و ایثار امام حسین (علیه السّلام)، بصیرت و فداکاری عبّاس و یقین و ولایتمداری سلمان را مشاهده میکنیم.
و اینک، شما امروز پرچم اسلام ناب محمّدی را بر دوش میکشید؛ همان پرچمی که ولیّ شهید، پس از امام خمینی عظیمالشّأن، آن را به دست گرفت و همان پرچمی که روزی امام حسین (علیه السّلام) در کربلا برافراشت، آن هنگام که تنها در برابر انبوه سپاهیان دشمن ایستاد و با زبان عزّت و سربلندی فریاد زد: «به خدا سوگند هرگز همچون خوارشدگان، دست بیعت به شما نخواهم داد».
ای رهبر ما! ما از دل میدان نبردی که در آن، کارزارِ کربلاییِ خویش را علیه فرعونهای زمین پیش میبریم، با تمام قدرت و عزم، دست بیعت به سوی شما دراز میکنیم و یقین داریم که با این بیعت، در حقیقت، با حضرت حجّت (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) بیعت میکنیم؛ چرا که شما بهحق، نایب ایشان و حجّت او بر ما در دوران غیبت کبری هستید.
و با شما پیمان میبندیم که در همان مسیر «کرامت» به پیش رویم، درحالیکه برای ظهور زمینهسازی میکنیم و صبر پیشه میسازیم. همانگونه که با ولیّ شهید بودیم، با شما نیز خواهیم بود، بیآنکه در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنشگری بیم داشته باشیم. امانت شهدا، مجروحان، اسرا، مفقودان و خانوادههای صبور آنان بر گردن ما است و در دلهای ما راه و رسمِ خامنهایِ شهید جاری است؛ راه و رسمی که عنوان آن «اقتدار» و «اعتماد به خدای متعال» است.
و تحت رهبری شما - به اذن خدای متعال - در میدان پیش خواهیم رفت، درحالیکه پرچم اسلام را
بر اساس هدایت قرآن و عترت (علیهم السّلام) بر دوش میکشیم و خورشیدِ راهِ ما حضرت مهدی (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) است و پیشوایان ما شهدایی هستند که در این مسیر بر ما پیشی گرفتهاند. در راه هدایت، هرگز احساس تنهائی نخواهیم کرد؛ زیرا که قافلههای شهدا، مجروحان، مادران، پدران، همسران و همه فرزندان امّت مقاومت و جبهه جهاد همراه ما هستند. ما تحت رهبری دبیرکلّ خود، جناب مجاهد شیخ نعیم قاسم (حفظه الله)، به پیش میرویم و امیدی بزرگ به وعده الهی درباره وراثت زمین و آشکار شدن دین خدا به رهبریِ منصورِ آلمحمّد (علیهم السّلام) داریم و تا زمانی که آن وعده الهی تحقّق یابد، از ما جز اطاعت، اراده پیروزی و عشق به شهادت نخواهید دید. وَ مَا النَّصرُ اِلّا مِن عِندِ اللهِ العَزيزِ الحَكيم.
و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمين.
فرزندان و برادران شما در حزبالله
مقاومت اسلامی لبنان