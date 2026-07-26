قدردانی از همراهی مردم در مدیریت مصرف برق؛ همدلی مردم استان اصفهان، ضامن پایداری شبکه برق شد

اصفهان- خبرنگارکیهان:

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان از همراهی مسئولانه مردم استان در مدیریت مصرف برق قدردانی کرد و گفت: این همکاری نقش مؤثری در حفظ پایداری شبکه و تأمین برق پایدار برای همه مشترکان، به‌ویژه هموطنان جنوب کشور داشته است.

محمد مرادی با تقدیر از مشارکت مردم در «قرار همدلی» اظهار کرد: مردم استان اصفهان بار دیگر با احساس مسئولیت و همدلی، در روزهای گرم سال در کنار صنعت برق ایستادند و با کاهش مصرف، به پایداری شبکه برق کشور کمک کردند.

وی با تأکید بر تداوم این همکاری افزود: از همه مشترکان درخواست می‌کنیم با ادامه مدیریت مصرف و پرهیز از عادی‌انگاری شرایط، همچنان یاریگر صنعت برق باشند تا برق پایدار برای همه هم‌وطنان تأمین شود.

مرادی خاطرنشان کرد: مردم استان اصفهان همواره در صحنه‌های ملی پیشگام بوده‌اند و این بار نیز با پیوستن به «قرار همدلی»، جلوه‌ای از همبستگی و مسئولیت‌پذیری خود را به نمایش گذاشتند. وی در پایان با اطمینان خاطر به مردم استان گفت: خادمان شما در صنعت برق استان اصفهان، در هر شرایطی، اعم از گرمای شدید، حوادث و شرایط ویژه کشور، با تمام توان و به صورت شبانه‌روزی برای حفظ پایداری شبکه، تأمین برق مطمئن و ارائه خدمات مستمر به مشترکان تلاش خواهند کرد و اجازه نخواهند داد خللی در خدمت‌رسانی به مردم ایجاد شود.