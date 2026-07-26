شهرداری اصفهان و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با امضای تفاهم‌نامه‌ای، راه‌اندازی خانه خلاق اصفهان را برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آغاز کردند.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه‌ای شهرداری اصفهان، در راستای توسعه زیست‌بوم نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان، تفاهم‌نامه تأسیس، راه‌اندازی و بهره‌برداری از خانه خلاق اصفهان میان شهرداری اصفهان و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه که با امضای معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان و شهردار اصفهان منعقد شد، چارچوب همکاری مشترک دو مجموعه برای ایجاد نخستین خانه خلاق مشترک در محور تاریخی چهارباغ را مشخص می‌کند.

راه‌اندازی خانه خلاق اصفهان با هدف توسعه زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان، حمایت از صنایع خلاق، تقویت زیرساخت‌های نوآوری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و تاریخی این کلان‌شهر در دستور کار قرار گرفته است.

این تفاهم‌نامه با استناد به سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم، قانون جهش تولید دانش‌بنیان و با توجه به عضویت اصفهان در شبکه شهرهای خلاق یونسکو، زمینه ایجاد بستری منسجم برای توسعه فعالیت‌های نوآورانه در حوزه صنایع خلاق را فراهم می‌کند. بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، خانه خلاق اصفهان به مرکزی برای جذب، استقرار و حمایت از استارت‌آپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های خلاق و تیم‌های فناور تبدیل خواهد شد تا بستر مناسبی برای فعالیت دانشجویان، فارغ‌التحصیلان، هنرمندان و صاحبان ایده در حوزه‌های مختلف صنایع خلاق ایجاد شود. حمایت از توسعه کسب‌وکارهای نوآور، پشتیبانی از ایده‌های خلاقانه، ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال، تقویت پیوند میان ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و اقتصادی شهر و ارائه راهکارهای نوآورانه برای پاسخگویی به بخشی از نیازهای مدیریت شهری، از مهم‌ترین اهداف پیش‌بینی شده برای این مرکز به شمار می‌رود.

بر اساس این تفاهم‌نامه، حمایت از شرکت‌ها و مجموعه‌های مستقر در خانه خلاق اصفهان به صورت مستمر دنبال خواهد شد تا این مجموعه به بستری مؤثر برای رشد صنایع خلاق، توسعه فناوری‌های فرهنگی و ارتقای جایگاه اصفهان در عرصه نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان تبدیل شود.

راه‌اندازی خانه خلاق اصفهان در محور تاریخی چهارباغ، گامی راهبردی در بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی این محدوده ارزشمند شهری برای ایجاد پیوند میان هنر، فناوری، اقتصاد خلاق و توسعه پایدار شهری محسوب می‌شود.