صدور 143گواهی تأییدیه ایمنی و عملکرد آسانسور کششی در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- خبرنگارکیهان:

در سه ماهه اول سال جاری تعداد 143 گواهینامه تاییدیه ایمنی و عملکرد آسانسور کششی در این استان صادر شده است.

سینوش همت‌زاده مدیرکل استاندارد استان چهارمحال بختیاری ضمن اعلام این خبر افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد، آسانسورهای نصب شده در کشور مشمول مقررات استانداردهای اجباری هستند و این موضوع به شهرداری‌های استان برای رعایت موضوع در صدور پروانه پایان کار ابلاغ شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: یکی از وظایف ادارات کل استاندارد استان‌ها نظارت بر استاندارد و ایمنی خدمات آسانسور از طریق شرکت‌های بازرسی تایید صلاحیت شده است و در صورت تایید ایمنی آسانسور توسط شرکت بازرسی، اداره کل استاندارد استان گواهینامه تاییدیه ایمنی و عملکرد آسانسور را صادر می‌کند.

وی افزود: تاييديه‌هاي آسانسور داراي اعتبار يك ساله است و در صورت عدم انجام سرويس و نگهداري مستمر توسط شركت‌هاي مجاز و عدم بازرسي ادواري ساليانه توسط شركت‌هاي تاييد صلاحيت‌ شده سازمان ملي استاندارد، مسئوليت حوادث و سوانح احتمالي متوجه مالكين و مديران ساختمان‌هاي داراي آسانسور و شركت طرف قرارداد سرويس و نگهداري آسانسور

است.