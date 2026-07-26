سکوی اصفهان هوشمند، زیرساخت تحول دیجیتال و حکمرانی دادهمحور در مدیریت شهری است
اصفهان- خبرنگار کیهان:
سعید فردانی دستیار ویژه شهردار اصفهان در امور هوشمندسازی شهر اصفهان با اشاره به رویکرد شهرداری اصفهان در توسعه شهر هوشمند اظهار کرد: شهرهای امروز دیگر با شیوههای سنتی قابل مدیریت نیستند، زیرا هر روز حجم گستردهای از داده در حوزههای مختلف از جمله حملونقل، پارکینگ، روشنایی، منابع آب، انرژی، تجهیزات شهری و خدمات عمومی تولید میشود که اگر این اطلاعات بهصورت پراکنده و جزیرهای باقی بماند، تصمیمگیری دقیق، مدیریت منابع و ارائه خدمات مطلوب با چالش جدی روبهرو خواهد شد.
وی افزود: شهرداری اصفهان با همین رویکرد، سال گذشته سکوی اصفهان هوشمند را بهعنوان زیرساخت اصلی تحول دیجیتال مدیریت شهری ایجاد کرد تا همه تجهیزات، سامانهها، دادهها و خدمات هوشمند در بستر واحد، استاندارد و قابل توسعه به یکدیگر متصل شوند.
دستیار ویژه شهردار در امور هوشمندسازی و مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان با بیان اینکه سکوی اصفهان هوشمند، ستون فقرات دیجیتال شهر محسوب میشود، تصریح کرد: این سکو بر پایه معماری یکپارچهای طراحی شده است که از تجهیزات و سنسورهای میدانی آغاز میشود و پس از عبور از شبکههای ارتباطی امن، لایههای پردازش و تحلیل داده و پلتفرمهای تخصصی، اطلاعات را در اختیار مرکز عملیات هوشمند شهری قرار میدهد تا مدیران بتوانند تصمیمهای سریعتر، دقیقتر و بر پایه داده بگیرند.
فردانی ادامه داد: سال گذشته تمرکز اصلی بر ایجاد این زیرساخت مشترک و آمادهسازی بستر ارتباطی میان سامانههای مختلف بود و سال جاری این سکو وارد مرحله ارزشآفرینی عملیاتی شده است؛ به این معنا که خدمات هوشمند جدید بهصورت عملیاتی روی این بستر ارائه میشود و نتایج آن بهطور مستقیم در کیفیت مدیریت شهری و خدمات به شهروندان قابل مشاهده خواهد بود.
وی با اشاره به سرویسهای جدید ۸ سکوی اصفهان هوشمند گفت: یکی از مهمترین این خدمات، سامانه تابلوهای متغیر خبری و اعلان صوتی است که امکان اطلاعرسانی سریع، هماهنگ و مکانمحور را برای مدیریت شهری فراهم میکند و در شرایط عادی یا هنگام وقوع بحرانها، نقش مؤثری در انتقال پیامهای فوری و مدیریت رخدادهای شهری خواهد داشت.
دستیار ویژه شهردار در امور هوشمندسازی و مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان افزود: سرویس مدیریت هوشمند پارکینگ نیز با پایش لحظهای ظرفیت و وضعیت توقفگاهها، به کاهش زمان جستوجوی جای پارک، کاهش ترافیک ناشی از سرگردانی خودروها و افزایش بهرهوری ظرفیت پارکینگهای شهری کمک میکند.
فردانی با اشاره به توسعه خدمات هوشمند در حوزه انرژی و محیط شهری اظهار کرد: مدیریت هوشمند روشنایی پارکها، امکان کنترل و پایش برخط وضعیت چراغها، کاهش مصرف انرژی، تشخیص سریع خرابی تجهیزات و افزایش ایمنی فضاهای عمومی را فراهم میکند و در کنار آن، سامانه مدیریت هوشمند منابع و مخازن آب با پایش لحظهای وضعیت منابع آبی، کاهش هدررفت آب، افزایش پایداری تأمین و بهینهسازی آبیاری فضای سبز را دنبال میکند.
وی ادامه داد: مدیریت هوشمند پنلهای خورشیدی نیز از دیگر خدمات جدید سکوی اصفهان هوشمند است که با پایش مستمر عملکرد تجهیزات، افت راندمان یا خرابی سامانههای تولید انرژی را شناسایی میکند و امکان ارزیابی دقیق بازده اقتصادی پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر را در اختیار مدیریت شهری قرار میدهد.
دستیار ویژه شهردار در امور هوشمندسازی و مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان با تأکید بر اینکه این خدمات تنها مجموعهای از سامانههای مستقل نیست، تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد، یکپارچگی این خدمات بر بستر سکوی اصفهان هوشمند است؛ زیرا همه این سرویسها در یک معماری مشترک فعالیت میکنند و دادههای تولیدشده در آنها، مبنای تصمیمسازی، تحلیل، پیشبینی و مدیریت هوشمند شهر قرار میگیرد.
فردانی با اشاره به ضرورت ایجاد ساختار تخصصی برای استمرار این مسیر گفت: برای آنکه پروژههای شهر هوشمند به اقدامات پراکنده و مقطعی محدود نشود، ایجاد اداره «فناوری عملیاتی و شهر هوشمند» در سازمان فاوا ضروری است؛ ادارهای که مأموریت آن راهبری تحول دیجیتال، حکمرانی داده، تدوین استانداردهای فنی، یکپارچهسازی سامانهها و هدایت پروژههای هوشمندسازی در سطح مدیریت شهری خواهد
بود.
وی خاطرنشان کرد: این اداره مجری مستقیم پروژهها نیست، بلکه با ایجاد معماری مرجع، استانداردهای مشترک، مدلهای تبادل اطلاعات و چارچوبهای فنی، از توسعه سامانههای جزیرهای جلوگیری میکند و زمینه اجرای پروژههای هوشمند را با سرعت، کیفیت و بهرهوری بیشتر فراهم میسازد.
دستیار ویژه شهردار در امور هوشمندسازی و مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان تأکید کرد: سکوی اصفهان هوشمند، آغاز یک تغییر بنیادین در شیوه اداره شهر است؛ تغییری که مدیریت شهری را از تصمیمگیری بر پایه حدس و تجربه، به سمت حکمرانی هوشمند، دادهمحور و یکپارچه هدایت میکند و در نهایت موجب ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینهها، افزایش بهرهوری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان خواهد شد