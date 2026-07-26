اربعین امسال سیدالشهدا(ع) سرچشمه حرکت جهادی و انتقام از جنایتکاران است
خرم آباد -خبرنگار کیهان:
حجتالاسلام والمسلمین دکتر سید احمدرضا شاهرخی، گفت: امسال اربعین سیدالشهداء با اندوه و حزن امام شهید همراه شده و از حرکت حماسه، جهاد و خونخواهی حق و انتقام از جنایتکاران سرچشمه میگیرد و باید با شکوه هرچه بیشتر برگزار شود.
نماینده ولیفقیه در لرستان و امام جمعه خرمآباد در خطبههای نماز جمعه از تلاشهای ستاد اربعین و مجموعههای خدمترسان برای فراهم کردن امکانات مورد نیاز زائران در لرستان، مرزها و کشور عراق قدردانی کرد وخواستار کوتاهترشدن مدت سفر، زمانبندی مناسب حرکت زائران و جلوگیری از ازدحام طولانی در مسیرها برای حضور مستمر و منظم عاشقان حسینی شد.
دکتر شاهرخی با اشاره به مراسم تشییع و وداع باشکوه پیکر مطهر امام شهید در تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد مقدس، گفت: حضور دهها میلیونی مردم نشان داد اندیشه، تفکر و مبانی ۴۷ ساله انقلاب اسلامی به ثمر رسیده و حسینیان زمان پیروز و یزیدیان زمان شکست خوردهاند.
وی افزود: در این بدرقه عظیم، انسجام ملت ایران، مردم عراق و آزادگان جهان برای خونخواهی از شهدای مظلوم، شهیدان، کودکان، دانشآموزان و زنان بیگناه و نظامیان گرانقدر آشکار بود و این مطالبه باید با قدرت و صلابت دنبال شود. امام جمعه خرمآباد از مسئولان سه قوه خواست با صراحت و بدون لکنت زبان، در مجامع بینالمللی موضوع خونخواهی و پیگیری حقوق ملت ایران را دنبال کنند.
حجتالاسلام والمسلمین شاهرخی با اشاره به بدعهدیهای آمریکای جنایتکار، اظهار داشت: تجربه نشان داده است دشمن ممکن است مدتی چهرهای متفاوت نشان دهد، اما بار دیگر به خصلت اصلی خود که ارتکاب جنایت و چپاول منابع است، بازمیگردد و اقدامات اخیر آمریکا در کشورمان بار دیگر این واقعیت را اثبات کرد.
وی با قدردانی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، گفت: رزمندگان اسلام با توکل به خداوند و حمایت ملت، با اقتدار در برابر دشمن ایستادهاند و اقدامات آنان موجب شگفتی جهانیان شده است.
امام جمعه خرمآباد تاکید کرد که نیروهای مسلح با قدرت و صلابت به دفاع از کشور ادامه دهند و از مسئولان سیاسی خواست زمینه لازم برای انجام مأموریتهای دفاعی نیروهای مسلح را فراهم کنند.
وی با اشاره به پنجم مردادماه، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی(ره) و به امامت آیتالله طالقانی(ره)، گفت: نماز جمعه قرارگاه ایمان، تقوا، اخلاق، بصیرت و جهاد است و همانند یک قرارگاه، محل انسجام و آمادگی در برابر تهدیدهاست.
نماینده ولیفقیه در استان لرستان با اشاره به توطئههای دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران، افزود: دشمن در طول ۴۷ سال گذشته نه تنها جنگ نظامی را دنبال نکرده، بلکه نهضت اعتقادی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را برای تغییر باورهای جامعه و جایگزین کردن منکرات به جای معروفها دنبال کرده است.
دکتر شاهرخی با بیان اینکه نماز جمعه موجب حفظ کشور، ملت و انسجام ملی شده است، افزود: نماز جمعه آرامشبخش دلهای دوستان اسلام و ایران و سنگری دشمنشکن در برابر تهدیدهاست.
وی از اهل قلم، رسانه و هنر خواست آثار و برکات نماز جمعه، حضور مردم و نقش آن در مقابله با تهاجم فرهنگی و ضد معنوی دشمن را در قالب مقاله، کتاب، فیلم، نمایشنامه و آثار ماندگار هنری به جامعه معرفی کنند.
وی با اشاره به پنجم مردادماه سالروز عملیات غرورآفرین مرصاد در سال ۱۳۶۷، گفت: حدود ۷۰ نفر از بهترین فرزندان استان لرستان در نبرد با منافقین جنایتکار و وطنفروش به شهادت رسیدند که یاد و خاطره آنان باید همواره زنده نگه داشته شود.
حجتالاسلام والمسلمین شاهرخی افزود: شایسته است در دومین کنگره ملی شهدای استان لرستان، بزرگداشت ویژه برای شهدای عزیز عملیات مرصاد برگزار شود و مجاهدتهای آنان برای نسل امروز تبیین شود.
وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر اتحاد و انسجام ملی، گفت: وحدت به معنای تأیید همه عملکردها نیست، اما در شرایطی که دشمن در کمین اختلاف و شکاف داخلی است، باید از سخنان و رفتارهایی که موجب تضعیف انسجام ملی میشود پرهیز کرد.