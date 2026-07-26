مردم در کره‌جنوبی و انگلیس- که کشورهایشان میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکاست- در اعتراض به جنگ غیرقانونی آمریکا علیه ایران دست به تظاهرات زدند.

به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، فعالان ضدجنگ روز شنبه مقابل دروازه اصلی پایگاه هوایی نیروی هوایی سلطنتی «فیرفورد» که میزبان پرسنل نیروی هوایی آمریکاست، تظاهرات کردند. معترضان از دولت اندی برنهام، نخست‌وزیر جدید انگلیس، خواستند که «پایگاه‌های آمریکا تعطیل شوند» و از پایگاه‌های نظامی انگلیس در جنگ علیه ایران استفاده نشود. فعالان ضدجنگ در تظاهرات روز شنبه خود پرچم‌های ایران در دست داشتند. «کازراز خلع‌سلاح هسته‌ای» و گروه «اقدام فیرفورد» این تظاهرات را سازماندهی و اعلام کردند که در یکی از حملاتی که با استفاده از بمب‌افکن بی-۱ آمریکا در پایگاه فیرفورد انجام شد، زیرساخت‌های غیرنظامی، پل‌ها و تأسیسات انرژی ایران هدف قرار گرفت. همچنین گروه «مردم در همبستگی با فلسطینی‌ها» که ائتلافی از فعالان کره‌ای، روز شنبه (دیروز) یکی از تجمع‌های هفتگی منظم خود را در منطقه گوانگ‌هوامون سئول برگزار کرد. معترضان علیه «پاکسازی قومی» در غزه، محاصره و گرسنگی‌دادن به مردم فلسطین شعار دادند و خواستار قطع روابط کره‌جنوبی با رژیم اسرائیل و توقف حمایت از آن شدند؛ سپس به سمت سفارت اسرائیل راهپیمایی کردند. این گروه تاکنون بیش از ۱۳۰ تجمع مشابه در سئول برگزار کرده، در کنار موضوع فلسطین، شعارهایی مانند «دست از ایران و لبنان بردارید» و اعتراض به حملات آمریکا و اسرائیل به ایران را نیز مطرح می‌کند.

خودسانسوری خبرنگاران انگلیس

خبر دیگر آن‌که نتایج یک تحقیق در انگلیس نشان می‌دهد افزایش تهدیدهای امنیتی باعث شده تا روزنامه‌نگاران این کشور در پوشش موضوع‌هایی مانند گزارش‌های مربوط به دولت دونالد ترامپ، اعتراضات ضدمهاجرتی و راستگرایان، دست به خودسانسوری بزنند. به گزارش روز یکشنبه ایرنا از روزنامه گاردین، روزنامه‌نگاران انگلیس به‌دلیل نگرانی‌های فزاینده از امنیت شخصی، در گزارش‌های مربوط به دولت ترامپ، اعتراضات راستگرایان و مسائل حساس دیگر، دست به خودسانسوری می‌زنند. ضمن آن‌که بعضی اتاق‌های خبر متهم شده‌اند خطراتی که خبرنگاران با آن روبه‌رو هستند را عادی‌سازی می‌کنند. به نوشته این روزنامه، صدها روزنامه‌نگار به‌طور ناشناس از نگرانی فزاینده خود در مورد امنیت‌شان صحبت کرده‌اند. برخی گزارش داده‌اند که به‌دلیل ارعاب، از پوشش برخی موضوع‌ها اجتناب می‌کنند یا آن را تغییر می‌دهند که منجر به خودسانسوری و «محدودشدن گفت‌وگوهای عمومی» می‌شود.

همچنین به گزارش شبکه خبری بی‌بی‌سی، اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس، مدعی شد در صورتی که منافع ملی ما ایجاب کند، آماده است در برابر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، موضع‌گیری کند. برنهام در نخستین گفت‌وگوی مفصل خود پس از آغاز نخست‌وزیری، در گفت‌وگو با شبکه بی‌بی‌سی، گفت: نخستین گفت‌وگویش با ترامپ «بسیار خوب» بوده است. با این حال، هنگامی که دو بار از او پرسیده شد آیا به ترامپ اعتماد دارد یا خیر، از پاسخ مستقیم خودداری کرد و مدعی شد: «دنیا در حال تغییر است و باید متناسب با تحولات، درباره مسائل قضاوت کرد. هیچ‌گاه نمی‌توانم بگویم که اگر لازم باشد، نظر متفاوتی با او نخواهم داشت یا دیدگاهی را که به نفع بریتانیاست، بیان نخواهم کرد. نقطه قوت من حفظ ارتباط نزدیک با مردم و افکار عمومی است و این موضوع در دوران نخست‌وزیری نیز تغییر نخواهد کرد.»