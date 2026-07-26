ماشین ترور نتانیاهو همچنان فعال مدیر امنیت داخلی حماس نیز به شهادت رسید
سرویس خارجی-
اساس شکلگیری یک رژیم وقتی بر ترور و قتل و جنایت استوار است، شنیدن اینکه حتی بر ویرانههای یک باریکه دنبال «کشتن» است، تعجببرانگیز نخواهد بود.
تراژدی «غزه» شاید یکی از غمانگیزترین و تلخترینها تراژدیهای نوع خود باشد. باریکهای با 2میلیون جمعیت که متمرکزترین نقطه جهان به لحاظ «حضور انسانی» است و طی سالهای گذشته شنیعترین جنایات و بدترین بحرانها بر ساکنانش رفته است. عوامل این جنایات هولناک با این که در دادگاههای بینالمللی به «جنایت علیه بشریت» محکوم شده و تحت تعقیب هستند اما، قضاتی که این آدمکشها را محکوم کردهاند، از سوی بزرگترین مدعیان دفاع از حقوق بشر تنبیه و مجازات شدهاند! امروز رژیم صهیونیستی بهدلیل ارتکاب جنایت در غزه، منفورترین رژیم کره زمین و حتی آمریکا است و برای احیای چهره کریه خود، میلیونها دلار بودجه اختصاص داده است. جالب است بدانید که نتایج نظرسنجی جدید مؤسسه انگلیسی «یوگاو» نشان میدهد ۴۶درصد از آمریکاییها معتقدند مقامات آمریکا باید در صورت ورود بنیامین نتانیاهو به این کشور، او را بازداشت کنند. در مقابل، ۲۸درصد با بازداشت نخستوزیر رژیم صهیونیستی مخالفت کردهاند و ۲۷درصد نیز گفتهاند درباره این موضوع مطمئن نیستند. بنابراین، حامیان بازداشت نتانیاهو بزرگترین گروه پاسخدهندگان را تشکیل میدهند، هرچند میزان حمایت از ۵۰درصد کمتر است. این نظرسنجی روز ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶ (پنجشنبه گذشته) با مشارکت ۷هزار و ۲۱۹ بزرگسال آمریکایی انجام شده است.
اصرار برای منفور ماندن!
اما هیچیک از اینها باعث نشده این رژیم دست از ترور و آدمکشی بردارد، گو اینکه اصرار دارد همچنان منفورترین باقی بماند چرا که همین دیروز خبر رسید تروریستهای صهیونیست در همان ویرانههای غزه مجدداً دست به ترور زدهاند.
طبق گزارشهای منتشرشده جنگندههای رژیم صهیونیستی دیروز یک خودروی غیرنظامی را در جنوب شهر «دیرالبلح» واقع در مرکز نوار غزه هدف قرار دادند که در پی آن دو نفر به شهادت رسیدند و شماری نیز زخمی شدند. وزارت کشور و امنیت ملی فلسطین در غزه اعلام کرد که سرهنگ وائل موسی اللداوی، ۴۴ساله و مدیر سازمان امنیت داخلی در استان مرکزی، در این حمله به شهادت رسیده است. سرگرد رامز توفیق ابوزریق، ۴۹ساله، که همراه وی در خودرو حضور داشت نیز به شهادت رسید. پیکر شهدا و مجروحان این حمله به بیمارستان شهدای الاقصی منتقل شدند. تعدادی از رهگذران نیز زخمی شدهاند.
این جنایات نعل به نعل در حال پیادهسازی در کرانه باختری است و طبق اظهارات نتانیاهو، قرار است امروز در جریان دیدار او و ترامپ در واشنگتن، درباره کرانه باختری نیز صحبت شود. آمریکا بزرگترین حامی مالی، تسلیحات، اطلاعاتی، سیاسی و... رژیم صهیونیستی است طوری که رژیم صهیونیستی بدون حمایتهای آن، امکان ارتکاب این حجم از جنایات را ندارد.
در همین رابطه مسئول حماس در کرانه باختری اعلام کرد که کرانه باختری «العیاش» همچنان تسلیمناپذیر و آماده رویارویی باقی خواهد ماند. به گزارش العالم، «ضِفّة عیّاش» (ضفة عياش) یک اصطلاح نمادین و رسانهای در ادبیات مقاومت فلسطین است و به معنای یک منطقه جغرافیایی رسمی نیست. این عبارت به افتخار یحیی عیاش، معروف به «المهندس»، به کار میرود. یحیی عیاش اهل کرانه باختری بود و از چهرههای شاخص مقاومت فلسطین بهشمار میرفت. از اینرو، در سالهای اخیر برخی رسانهها و جریانهای مقاومت، کرانه باختری را بهصورت نمادین «ضفة عیاش» (کرانه عیاش) مینامند تا بر نقش این منطقه در مقاومت تأکید کنند.
حمله به خانه بنگویر
دیروز اما اعلام شد، یک پهپاد به نزدیکی خانه «ایتمار بنگویر»، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی که از طرفداران «اعدام اُسرای جنگی است» اصابت کرده است. آنطور که شبکه 14 رژیم صهیونیستی میگوید پس از اصابت این پهپاد نیروهای امنیتی فوراً خود را به محل رسانده و محل را تحت کنترل قرار دادند. جزئیات بیشتری از این حادثه منتشر نشده است اما برخی منابع میگویند، با توجه به سابقه موفق حزبالله لبنان در حمله پهپادی به خانه بنیامین نتانیاهو، احتمالاً این حمله پهپادی نیز کار نیروهای حزبالله لبنان است.
ماجرای خلع سلاح یک شهرکنشین
اما پس از اینکه خبر رسید یک شهرکنشین در جنوب الخلیل از سوی جوان فلسطینی و با کمک یک سنگ! خلع سلاح شده است، اشغالگران به حالت آمادهباش درآمدند. طبق گزارش رسانههای عبری، یک جوان فلسطینی در جریان درگیریها در کانون شهرکسازی نزدیک روستای سوسیا در منطقه مسافر یطا، سلاح این صهیونیست را از او گرفت و از محل خارج شد. براساس گزارش کانال ۱۱ رژیم صهیونیستی، این صهیونیست خلع سلاح شده، در جریان این درگیریها بر اثر اصابت سنگ به ناحیه سر زخمی شد. کانال ۱۴ و رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز تأکید کردند برخلاف گزارشهای اولیه، جراحت وی ناشی از تیراندازی نبوده است. ارتش رژیم صهیونیستی پس از خروج این جوان فلسطینی از منطقه، شمار زیادی نیرو به مسافر یطا و مناطق اطراف اعزام کرد و عملیات گسترده حمله، بازرسی و جستوجو را آغاز کرد.
در واکنش به این رویداد روزنامه عبری «یدیعوت آحارانوت» نوشت: اعزام نیروهای نظامی مستقیم به روستای تل، تصمیم شکستخورده است. زیرا، درگیری تغییر کرده است و مهاجمان (در اصل مدافعان) فلسطینی جدید در پاسخ به حملات شهرکنشینان، به شکل فردی و چریکی عمل میکنند.