گزارش مهم چند رسانه آمریکایی از ته کشیدن ذخایر تسلیحاتی پنتاگون

سرویس خارجی-

سی‌ان‎ان گزارش داد که معاون رئیس‌جمهور آمریکا و رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور، در نشست اخیر خود با دونالد ترامپ، نسبت به گسترش جنگ علیه ایران و کاهش ذخایر مهمات ابراز نگرانی کردند.

رسانه‌های مطرح آمریکایی در گزارش‌هایی کم‌سابقه از کاهش قابل‌توجه ذخایر تسلیحاتی ارتش آمریکا در پی جنگ با ایران پرده برداشته‌اند، گزارش‌هایی که تصویری متفاوت از ادعاهای همیشگی کاخ‌سفید درباره توان نامحدود نظامی این کشور ارائه می‌دهد. همزمان، مقام‌های ارشد نظامی و سیاسی آمریکا نسبت به پیامدهای ادامه درگیری، از کاهش ذخایر مهمات گرفته تا خطر گسترش جنگ در منطقه و تبعات اقتصادی آن، به دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سودایی این کشور، هشدار داده‌اند؛ البته مشخص نیست که این شخصیت سودایی و نامتعادل گوشش بدهکار این هشدارها خواهد بود یا خیر.

هشدار فرماندهان به ترامپ

شبکه آمریکایی سی‌ان‌ان گزارش داد که در آخرین نشست امنیتی دونالد ترامپ با مقام‌های ارشد نظامی، ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، بار دیگر نسبت به کاهش ذخایر مهمات و پیامدهای ادامه عملیات نظامی علیه ایران هشدار داده است. به نوشته این شبکه، نگرانی درباره وضعیت زرادخانه آمریکا یکی از محورهای اصلی این جلسه بود و فرماندهان نظامی تأکید کردند که تداوم یک کارزار نظامی گسترده می‌تواند توان بازدارندگی آمریکا را در دیگر مناطق جهان نیز تحت تأثیر قرار دهد. هرچند سی‌ان‌ان تأکید کرده هنوز مشخص نیست همین نگرانی‌ها عامل اصلی توقف حملات بوده یا خیر، اما این گزارش نشان می‌دهد برخلاف لحن تهاجمی دولت ترامپ، محاسبات نظامی در داخل پنتاگون واقع‌بینانه‌تر از مواضع سیاسی کاخ‌سفید بوده است. گفته می‌شود معاون ترامپ، جی‌دی ونس، هم نسبت به کاهش ذخایر مهمات ابراز نگرانی کرده است.

چنان‌که پیش‌تر، و در جریان جنگ رمضان، گزارش‌های ای‌بی‌سی‌نیوز و اندیشکده مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی نشان می‌داد آمریکا در جریان جنگ با ایران حدود یک‌سوم از ذخایر مهمات هدایت‌شونده دقیق خود را مصرف کرده است، آماری که ابعاد واقعی هزینه‌های این جنگ دیوانه‌وار و متجاوزانه را آشکار می‌کرد. براساس این گزارش‌ها، بیشترین کاهش مربوط به موشک‌های رهگیر پدافندی بوده است؛ به‌گونه‌ای که بین ۱۹۰ تا ۲۹۰ فروند از موشک‌های «تاد»، ۱۳۰ تا ۲۵۰ فروند از موشک‌های «اس‌ام-۳» و بیش از هزار فروند موشک «پاتریوت» مصرف شده‌اند. همچنین بیش از هزار موشک کروز «تاماهاوک» و بیش از هزار و ۱۰۰ موشک هواپرتاب «جی‌ای‌اس‌اس‌ام» شلیک شده و موجودی اولیه موشک‌های «پی‌آراس‌ام» نیز تقریباً به پایان رسیده است.

تناقض میان واقعیت و روایت رسمی

در شرایطی که رسانه‌های آمریکایی از کاهش محسوس ذخایر تسلیحاتی سخن می‌گویند، سخنگوی پنتاگون همچنان بر روایت همیشگی واشنگتن اصرار دارد. شان پارنل مدعی شده است ارتش آمریکا همچنان قدرتمندترین ارتش جهان بوده و هر آنچه برای اجرای مأموریت‌های خود نیاز دارد در اختیار دارد. با این حال، انتشار پی‌درپی گزارش‌های رسانه‌های جریان اصلی آمریکا و هشدارهای فرماندهان ارشد نظامی، این پرسش را مطرح کرده که اگر وضعیت ذخایر تسلیحاتی عادی است، چرا نگرانی درباره آن به یکی از مهم‌ترین موضوعات جلسات امنیتی کاخ‌سفید تبدیل شده است؟

هزینه‌های جنگ فراتر از میدان نبرد

روزنامه نیویورک‌تایمز نیز گزارش داده است که نگرانی از کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت و دیگر سامانه‌های دفاع هوایی، یکی از عوامل مهمی بوده که مقام‌های آمریکایی را نسبت به ازسرگیری عملیات نظامی گسترده محتاط کرده است. این روزنامه می‌نویسد: دولت ترامپ علاوه بر دغدغه کاهش مهمات، از احتمال گسترش جنگ در غرب آسیا، آسیب‌پذیری متحدان عرب آمریکا در خلیج‌فارس، افزایش بحران انرژی، تشدید موج پناهجویان و تبعات اقتصادی جهانی نیز نگران است؛ مجموعه عواملی که نشان می‌دهد محاسبات اولیه کاخ‌سفید درباره هزینه‌های درگیری، با واقعیت‌های میدانی فاصله قابل‌توجهی داشته است. البته از نظر وزیر دفاع آمریکا در دولت اول دونالد ترامپ، مارک اسپر، توقف حملات این کشور به ایران موقت است تا واشنگتن خود را برای انجام حملات شدید آماده کند! به هر حال باید دید که خوردن به دیوار سخت واقعیت این جنگ‌طلبان افسارگسیخته را کمی به عقل می‌آورد یا نه.

فشار جنگ بر اقتصاد آمریکا

در کنار پیامدهای نظامی، رسانه‌های آمریکایی از تأثیر مستقیم جنگ بر اقتصاد داخلی نیز خبر می‌دهند. گزارش‌ها نشان می‌دهد پس از حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم آپارتاید اسرائیل به ایران، روند کاهش تورم مواد غذایی متوقف شده و فشار بر مصرف‌کنندگان آمریکایی افزایش یافته است. اقتصاددانان از پدیده‌ای با عنوان «موشک و پر» یاد می‌کنند؛ یعنی قیمت‌ها به سرعت افزایش می‌یابند اما کاهش آنها بسیار کُند و دشوار است. وزارت کشاورزی آمریکا نیز پیش‌بینی کرده قیمت موادغذایی در سال جاری بار دیگر افزایش یابد، مسئله‌ای که در کنار رشد هزینه انرژی، فشار مضاعفی بر خانوارهای آمریکایی- که آنها هم گرفتار رئیس‌جمهور سودایی این کشور هستند!- وارد کرده و الگوی خرید مصرف‌کنندگان را تغییر داده است.

تعرفه‌ها؛ بحران جدید برای کاخ‌سفید

همزمان، سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ نیز با انتقادهای فزاینده‌ای روبه‌رو شده است. به نوشته روزنامه هیل، اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات کالا از ده‌ها شریک تجاری آمریکا، آن‌هم در شرایطی که اقتصاد این کشور همچنان با تورم دست‌وپنجه نرم می‌کند، می‌تواند به یکی از مهم‌ترین چالش‌های جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره تبدیل شود. تازه‌ترین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد تنها یک‌سوم رأی‌دهندگان عملکرد ترامپ در حوزه اقتصاد را تأیید می‌کنند و بخش قابل‌توجهی از شهروندان آمریکایی افزایش قیمت کالاها را نتیجه مستقیم سیاست‌های تعرفه‌ای دولت او می‌دانند.

مارک شورت، رئیس سابق دفتر مایک پنس، معاون اول پیشین آمریکا، در گفت‌وگو با هیل هشدار داد سیاست تعرفه‌ای ترامپ از نظر سیاسی «برای جمهوری‌خواهان هزینه‌ساز خواهد بود» و کاهش محبوبیت اقتصادی رئیس‌جمهور را بازتاب مستقیم سیاست‌های تجاری او دانست.در مقابل، دموکرات‌ها از این موضوع به عنوان ابزاری برای حمله به دولت استفاده کرده‌اند. گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، با انتقاد از تصمیم ترامپ، گفت: تعرفه‌های جدید مستقیماً هزینه‌های زندگی شهروندان آمریکایی را افزایش می‌دهد.

جنگی پُرهزینه با دستاوردی نامشخص

مجموع گزارش‌های منتشرشده از سوی رسانه‌های معتبر آمریکایی، تصویری متفاوت از روایت رسمی کاخ‌سفید ارائه می‌دهد، روایتی که نشان می‌دهد جنگ علیه ایران نه‌‌تنها بخش قابل‌توجهی از ذخایر استراتژیک تسلیحاتی آمریکا را مصرف کرده، بلکه نگرانی‌های جدی درباره آمادگی نظامی، ثبات اقتصادی و جایگاه بین‌المللی واشنگتن ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، تلاش دولت ترامپ برای نمایش قدرت نظامی، بیش از آن‌که نشانه برتری باشد، بیانگر هزینه‌های سنگینی است که حتی بخشی از نهادهای سیاسی، نظامی و رسانه‌ای آمریکا نیز اکنون نسبت به ادامه آن هشدار می‌دهند.