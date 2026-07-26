زیرساختهای دریایی اوکراین زیر ضرب موشکهای روسی
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروی مسلح این کشور به دو بندر چرنومورسک و نیکولایف در اوکراین حمله کرده و زیرساختهای بندری و کشتیهایی را که در خدمت منافع ارتش اوکراین بودند، هدف قرار داد.
وزارتخانه دفاع روسیه، شنبه، در بیانیهای گفت: «نیروهای مسلح فدراسیون روسیه در طول روز به حملات خود به بنادر و کشتیهایی که در خدمت منافع نیروهای مسلح اوکراین بودند، ادامه دادند. این حملات با تسلیحات هوایی با دقت بالا و پهپادهای تهاجمی انجام شد و تأسیسات زیرساختی در بندر چرنومورسک (بندر تجاری دریایی شرکت دولتی اودسا) و تأسیسات زیرساختی بندری که برای ذخیره محمولههای نظامی استفاده میشود، آسیب دید.» به گزارش ایرنا نقل از تاس، همچنین در بندر نیکولایف (بندر تجاری دریایی شرکت دولتی نیکولایف) یک کشتی فلهبر که محمولههایی را برای ارتش اوکراین تحویل میداد و یک فروند «سیوی۹۰» نیروی دریایی اوکراین نیز آسیب دید. علاوه بر این، مقامهای روسیه اعلام کردند که ۱۱ نفر از جمله چهار کودک در حمله شبانه اوکراین به یک اردوگاه تعطیلات در بخشی از منطقه زاپوریژیا کشته شدند و کییف را به حمله عمدی به غیرنظامیان متهم کردند. یوگنی بالیتسکی از مقامهای روسیه گفت که ۱۶ نفر دیگر در حمله به منطقه تفریحی کیریلیوکا که در ساحل دریای آزوف در نزدیکی شهر ملیتوپول قرار دارد، زخمی شدند. همچنین وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ارتش این کشور، شنبهشب، در حملات خود، صنایع دفاعی و لجستیک اوکراین را در هم کوبید.
اوکراین در حال تبدیل شدن به یک دولت ناکارآمد
خبر دیگر آنکه جان مرشایمر، استاد آمریکایی مشهور روابط بینالملل، در یک پیام ویدیویی که در کانال یوتیوب خود منتشر کرد با اشاره به برتری روسیه در جنگ با اوکراین تصریح کرد که اوکراین در معرض خطر از دست دادن توانایی عملکرد خود بهعنوان یک «دولت» است. وی خاطرنشان کرد: «آمریکا دیگر موشک پاتریوتی ندارد که به اوکراین تحویل دهد، بنابراین اوکراینیها این سلاح را دریافت نخواهند کرد. در همین حال نیز جایگزینی برای آن در اختیار ندارند. در نتیجه، اوکراین در مقابل روسیه بسیار آسیبپذیر شده است. در مقابل، روسیه ذخایر عظیمی از بمبها، موشکها و پهپادها در اختیار دارد و حملات گستردهای را علیه اوکراین انجام میدهد. استاد دانشگاه شیکاگو همچنین در ادامه به وضعیت منطقه اودسا در جنگ میان روسیه و اوکراین اشاره کرد و گفت: «نیروهای روسی عملاً این شهر را مسدود کردهاند. همه این عوامل، در کنار مشکلات اوکراین در میدان نبرد، از دیدگاه من تضمین میکند که روسیه در این جنگ پیروز خواهد شد.» وی در عین حال پیشبینی کرد که دولت اوکراین علاوه بر شکست نظامی در میدان نبرد، با بحرانهای بسیار جدی در آینده روبهرو خواهد شد.
مرشایمر پیشتر نیز هشدار داده بود که مقامهای اروپایی تمایل دارند که جنگ اوکراین تا پیروزی این کشور همچنان ادامه داشته باشد اما باید توجه کنند که ادامه آن قطعاً به نفع کییف نیست. استاد دانشگاه شیکاگو تأکید کرده بود: «هرچه اوکراین سرسختانهتر در برابر روسیه مقاومت کند، وضعیت برای این کشور بدتر خواهد شد. بهترین کاری که اتحادیه اروپا در شرایط کنونی میتواند برای خودش و اوکراین انجام دهد، پایان دادن به درگیری در این کشور است.» سخنگوی کرملین نیز پیشتر در ارتباط با روند جنگ روسیه و اوکراین گفته بود: «دستیابی به اهداف از طریق عملیات نظامی، مسیر ترجیحی مسکو نیست، اما در شرایط نبود چشماندازهای صلحآمیز حل این مناقشه، ما تا پایان یعنی تا پیروزی کامل به این عملیات، ادامه خواهیم داد.»