بلایی که 12 سال محاصره بر سر بیماران یمنی آورده است
سرویس خارجی-
مسئولان یمنی به وخامت اوضاع بیماران، بهویژه مشکلات بیماران سرطانی در این کشور بهدلیل محاصره تحمیلشده از سوی رژیم سعودی و همچنین افزایش سرطان در میان کودکان، اشاره کردند، محاصره ظالمانهای که حدود 12 سال است که ادامه دارد.
محاصره یمن که از سال ۲۰۱۵ و همزمان با آغاز تجاوز نظامی ائتلاف تحت رهبری سعودی علیه این کشور شکل گرفت، تنها یک محاصره نظامی نبود؛ بلکه بهتدریج به یکی از گستردهترین بحرانهای انسانی جهان تبدیل شد. بستهشدن فرودگاه بینالمللی صنعا، محدودیت شدید ورود کشتیهای حامل سوخت، دارو و مواد غذایی به بنادر یمن و اعمال محدودیت بر مبادلات تجاری، طی نزدیک به ۱۲ سال، میلیونها یمنی را با کمبود شدید مایحتاج اولیه، فروپاشی زیرساختهای درمانی و گسترش بیماریهای صعبالعلاج روبهرو کرده است؛ بحرانی که به اذعان سازمانهای بینالمللی، بیشترین فشار آن بر غیرنظامیان، بهویژه کودکان و بیماران، وارد شده است.
اکنون اما در حالی که آثار این محاصره طولانی همچنان بر زندگی مردم یمن سایه افکنده است، صنعا از تغییر معادله سخن میگوید. مقامات و نیروهای مسلح یمن اعلام کردهاند تا زمانی که محاصره کشورشان پایان نیابد، با برقراری محاصرهای متقابل علیه رژیم سعودی در دریای سرخ و هدف قرار دادن مسیرهای دریایی و صادرات نفت این رژیم، هزینه ادامه این سیاست را افزایش خواهند داد. یمنیها این اقدامات را پاسخی مشروع به سالها محاصره و تلاشی برای وادار کردن عربستان به پایان دادن به محدودیتهایی میدانند که به گفته مسئولان این کشور، جان صدها هزار بیمار و میلیونها شهروند یمنی را به خطر انداخته است.
کمبود گسترده دارو در سایه محاصره
مسئولان یمنی با هشدار نسبت به وخامت روزافزون وضعیت نظام درمانی این کشور، از تشدید بحران بیماران، بهویژه مبتلایان به سرطان، در نتیجه محاصره ۱۲ساله تحمیلشده از سوی عربستان سعودی خبر دادند. به گفته آنها، کمبود گسترده دارو، اختلال در خدمات درمانی و افزایش نگرانکننده آمار ابتلا به سرطان، بهویژه در میان کودکان، از مهمترین پیامدهای این محاصره طولانیمدت است.
عبدالله الشریف، معاون رئیس کمیته عالی امور دارویی یمن، اعلام کرد که ادامه تجاوزات و محاصره این کشور، نظام دارویی یمن را با بحرانی بیسابقه روبهرو کرده است. به گفته وی، اکنون بیش از هزار و ۶۰۰ قلم داروی اساسی در یمن کمیاب یا نایاب شده و دسترسی بیماران به بسیاری از داروهای حیاتی تقریباً غیرممکن است. الشریف همچنین از وضعیت نامناسب صنعت داروسازی داخلی خبر داد و گفت بیش از ۸۳ شرکت دارویی که پیش از جنگ وظیفه تأمین حدود هزار و ۳۰۰ نوع دارو را برعهده داشتند، بهدلیل شرایط ناشی از جنگ و محاصره با مشکلات جدی مواجه شدهاند.
صنعت داروسازی در آستانه فروپاشی
این مقام یمنی با اشاره به خسارات مستقیم حملات ائتلاف سعودی به زیرساختهای درمانی افزود که در جریان این حملات، دو کارخانه تولید دارو نیز آسیب دیدهاند، موضوعی که ظرفیت تولید داخلی را بهشدت کاهش داده است. وی همچنین تأکید کرد که بستهماندن فرودگاه صنعا و محدودیتهای شدید بر ورود کالاهای پزشکی، روند تأمین دارو را مختل کرده و هزینه واردات را به شکل چشمگیری افزایش داده است. به گفته او، بیش از ۱۷۰هزار بیمار مبتلا به سرطان و سایر بیماریهای صعبالعلاج، قربانی مستقیم این وضعیت هستند.
سرطان؛ بحرانی رو به گسترش
همزمان، عبدالله ثوابه، مدیر مرکز ملی درمان سرطان یمن، از افزایش ۵۰درصدی شمار بیماران سرطانی در سالهای محاصره خبر داد و گفت: مراکز درمانی بهدلیل کمبود شدید دارو و تجهیزات، قادر به ارائه خدمات مناسب نیستند. وی هشدار داد که نبود داروهای حیاتی، روند درمان هزاران بیمار را متوقف کرده و در نهایت به افزایش آمار مرگومیر منجر شده است. به گفته مسئولان بهداشتی یمن، حدود ۱۲۰هزار بیمار سرطانی در نتیجه محاصره ۱۲ساله با مشکلات جدی در روند درمان خود مواجه هستند.
افزایش نگرانکننده سرطان در کودکان
یکی از نگرانکنندهترین ابعاد این بحران، وضعیت کودکان یمنی است. عبدالرحمن الهادی، رئیس بخش سرطان خون کودکان، اعلام کرد که از آغاز تجاوزات علیه یمن تاکنون بیش از دو هزار و ۳۰۰ مورد ابتلا به سرطان خون در میان کودکان ثبت شده و میزان شیوع این بیماری نسبت به قبل دو برابر شده است. وی افزود: بیماران کودک، بهدلیل کمبود دارو و امکانات درمانی، از حداقل استانداردهای مراقبت پزشکی نیز محروم هستند، مسئلهای که شانس درمان آنها را بهشدت کاهش داده است.
محاصرهای که به دریا هم کشیده شد
در همین حال، تنشهای ناشی از ادامه محاصره یمن، و تصمیم یمنیها به شکستن آن با برقراری محاصرهای متقابل علیه رژیم سعودی، در دریای سرخ ادامه دارد. رسانههای منطقه به نقل از اداره دریانوردی انگلیس گزارش دادند که یک نفتکش در جنوب دریای سرخ از برخورد با یک جسم ناشناس و مشاهده پرتابهای در نزدیکی خود خبر داده است. این رخداد در شرایطی روی داده که نیروهای مسلح یمن اعلام کردهاند در واکنش به تداوم محاصره هوایی و دریایی کشورشان، بنادر، کشتیرانی و صادرات نفت عربستان در دریای سرخ را هدف اقدامات متقابل قرار خواهند داد، اقدامی که موجب تغییر مسیر برخی کشتیها از تنگه بابالمندب شده است. در زمانی که این گزارش نگاشته میشد خبر دیگری هم از حملهای دیگری به یک کشتی در دریای سرخ منتشر شد که جزئیات از آن هنوز- در زمان تنظیم این خبر- در دسترس نیست.
این اخبار در شرایطی منتشر میشود که پس از حملات نیروهای مسلح یمن، در روز شنبه، به پالایشگاه آرامکو در منطقه جازان در جنوب عربستان، ستونهای عظیم دود سیاه همچنان از این تأسیسات بالا میرود و آتشسوزی در این پالایشگاه همچنان، در زمانی که این خبر تنظیم میشود، ادامه دارد. این حملات در واکنش به تجاوز روز جمعه آلسعود به یمن صورت گرفت.
تأکید صنعا بر ادامه فشار تا رفع محاصره
در همین راستا، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، از سرنگونی یک پهپاد جاسوسی مسلح عربستانی از نوع «بیرقدار آکینجی»، ساخت ترکیه، در آسمان استان الجوف خبر داد و تأکید کرد: نیروهای یمنی با هرگونه نقض حاکمیت کشور مقابله خواهند کرد. همچنین مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن، بار دیگر تصریح کرد که عملیات نیروهای مسلح این کشور با هدف پایان دادن به محاصره و تجاوز عربستان انجام میشود و از منظر اصول انسانی، اخلاقی و حقوق بینالملل مشروع است. وی هشدار داد تا زمانی که محاصره ۱۲ساله یمن پایان نیابد، عملیات نیروهای مسلح نیز ادامه خواهد داشت؛ موضعی که نشان میدهد بحران انسانی و امنیتی یمن همچنان درهمتنیده باقی مانده و مردم این کشور، بهویژه بیماران، همچنان اصلیترین قربانیان آن هستند.