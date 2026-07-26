سرویس خارجی-

در شرایطی که ارتش رژیم آپارتاید اسرائیل، باز هم، حملات متعددی را در مناطق مختلف جنوب لبنان انجام داده است و نظامیان اسرائیلی از مناطق اشغال‌شده خارج نشده‌اند، وزیر خارجه لبنان بار دیگر علیه حزب‌الله- تنها نیرویی که سال‌هاست از تمامیت ارضی این کشور در مقابل اشغالگری رژیم دفاع کرده است- موضع گرفت.

در حالی که رژیم آپارتاید اسرائیل همچنان به نقض آشکار آتش‌بس و حملات روزانه به خاک لبنان ادامه می‌دهد و بخش‌هایی از جنوب این کشور همچنان در اشغال نظامیان اسرائیلی قرار دارد، مواضع دولت غربگرای بیروت بیش از آن‌که متوجه توقف تجاوزات و آزادسازی سرزمین‌های اشغالی باشد، بر خلع‌سلاح حزب‌الله متمرکز شده است، رویکردی که با انتقاد گسترده محافل سیاسی لبنان روبه‌رو شده و این پرسش را مطرح کرده است که اولویت واقعی دولت لبنان، مقابله با اشغالگری است یا تضعیف تنها نیرویی که طی دهه‌های گذشته نقش اصلی را در بازدارندگی در برابر رژیم صهیونیستی ایفا کرده است؟

تجاوزات بی‌وقفه اسرائیل

ارتش رژیم صهیونیستی بار دیگر موج تازه‌ای از حملات خود را علیه مناطق مختلف جنوب لبنان آغاز کرد. جنگنده‌های این رژیم اطراف منطقه «علمان الشومریه» را بمباران کردند و پهپادهای اسرائیلی نیز با پرواز در ارتفاع پایین بر فراز شهر صیدا، اردوگاه عین‌الحلوه، منطقه المیه و میه و روستاهای اطراف، فضای رعب و وحشت را بر مناطق مسکونی حاکم کردند. همزمان، انفجارهایی در منطقه حداثا رخ داد و توپخانه رژیم صهیونیستی ارتفاعات «علی الطاهر» و شهرک «میس الجبل» را هدف گلوله‌باران قرار داد، حملاتی که نشان می‌دهد تل‌آویو همچنان بدون هیچ هزینه سیاسی یا بین‌المللی، آتش‌بس را به‌ صورت مستمر نقض

می‌کند.

منابع لبنانی همچنین از ادامه پرواز پهپادهای اسرائیلی بر فراز بیروت و ضاحیه جنوبی در ارتفاع پایین خبر دادند، اقدامی که بار دیگر حاکمیت لبنان را نقض کرد. همزمان، نظامیان اسرائیلی در شهرک‌های «المنصوری» و «بیوت السیاد» تحرکات نظامی جدیدی انجام دادند، در حالی که بازگشت تدریجی ساکنان برخی مناطق جنوبی همچنان زیر سایه تدابیر شدید امنیتی و حضور ارتش لبنان ادامه دارد. این تحولات بار دیگر نشان می‌دهد توافق آتش‌بس، نه مانع ادامه تجاوزات اسرائیل شده و نه این رژیم را به عقب‌نشینی از مناطق اشغالی وادار کرده

است.

۶۰ درصد خانه‌های زوطر غربی به طور کامل ویران شده

خبر دیگر آن‌که با استقرار ارتش لبنان در منطقه زوطر غربی، شهروندان برای دومین روز متوالی به خانه‌های خود بازگشته‌اند، خانه‌هایی که در بسیاری از موارد دیگر وجود خارجی ندارند. مسئولان محلی اعلام کرده‌اند که حجم ویرانی‌های ناشی از حملات رژیم صهیونیستی فراتر از تصور است؛ به‌گونه‌ای که ۶۰درصد منازل مسکونی این منطقه به طور کامل تخریب شده و ۴۰درصد دیگر نیز خسارت‌های سنگینی دیده‌اند. افزون بر این، راه‌ها، شبکه‌های آب و برق و زیرساخت‌های خدماتی تقریباً از بین رفته و زندگی عادی در این منطقه عملاً ناممکن شده است. این تصویر، نتیجه مستقیم حملاتی است که با وجود ادعای برقراری آتش‌بس همچنان ادامه دارد.

به‌جای محکوم کردن اشغالگر

در چنین شرایطی، یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان، در گفت‌وگو با یک رسانه فرانسوی، بدون اشاره به تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی و ادامه اشغال بخش‌هایی از خاک کشورش، بار دیگر خلع‌سلاح حزب‌الله را اولویت اصلی دولت معرفی کرد. او مدعی شد حزب‌الله «لبنانی نیست» و از کاهش توان نظامی این جنبش سخن گفت، اظهاراتی که در آن هیچ اشاره‌ای به سابقه حزب‌الله در پایان دادن به اشغال جنوب لبنان، مقابله با تجاوزات مکرر اسرائیل و نقش بازدارنده این جنبش در برابر حملات تل‌آویو دیده نمی‌شود. رجی همچنین از نقش آمریکا در اجرای توافق با رژیم صهیونیستی تمجید کرد؛ توافقی که نه‌تنها به توقف تجاوزات اسرائیل منجر نشده، بلکه از نگاه بسیاری از ناظران، عملاً به تثبیت اشغالگری این رژیم در بخش‌هایی از خاک لبنان انجامیده است. اما، از طرف دیگر، رئیس پارلمان لبنان با اشاره به وضعیت زوطر غربی تأکید کرد آن‌چه امروز در جنوب لبنان جریان دارد، بهترین گواه بر شکست سازوکار موجود برای اجرای آتش‌بس است. وی با طرح این پرسش که «اسرائیل تا چه زمانی از عقب‌نشینی کامل از خاک لبنان خودداری خواهد کرد و مردم جنوب چه زمانی می‌توانند به خانه‌های خود بازگردند؟» خواستار دریافت تضمین‌های واقعی برای اجرای کامل توافق شد.

در دمشق سخن از صلح، در جولان ادامه اشغال

خبر دیگر از رژیم اشغالگر آن‌که در شرایطی که نظامیان رژیم صهیونیستی همچنان به پیشروی و تجاوز در جنوب سوریه ادامه می‌دهند، احمد الشرع، رئیس خودخوانده دولت موقت سوریه، در گفت‌وگو با الجزیره از تلاش برای دستیابی به یک توافق امنیتی با اسرائیل سخن گفت و تأکید کرد که دمشق به دنبال درگیری با این رژیم نیست.

این اظهارات در حالی مطرح شد که همزمان منابع سوری از ورود نظامیان اشغالگر اسرائیلی به روستاهای «معربه» و «العارضه» در حوض الیرموک و نیز گلوله‌باران حومه روستای «طرنجه» در استان قنیطره خبر دادند، رخدادهایی که بار دیگر شکاف میان مواضع سیاسی دمشق و واقعیت میدانی، یعنی تداوم اشغالگری و تجاوزات رژیم صهیونیستی، را آشکار می‌کند.

وی همچنین اعلام کرد دولت سوریه از انحصار سلاح در اختیار دولت لبنان حمایت می‌کند و تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح را حق انحصاری دولت بیروت می‌داند. این تروریست سابق گفت که به‌دنبال هیچ‌گونه اقدام نظامی در لبنان نیست زیرا هرج‌و‌مرج در این کشور به‌طور مستقیم بر سوریه بازتاب خواهد داشت. این سخنان در واقع واکنشی به طرح‌های توهمی ترامپ است که خواستار مشارکت رژیم جولانی در جنگ با حزب‌الله است.