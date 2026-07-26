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کد خبر: ۳۳۴۸۱۸
تاریخ انتشار : ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۴
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وال‌استریت‌ژورنال: مسیرهای نفتی عربستان یکی پس از دیگری ناامن می‌شوند

رسانه آمریکایی وال‌استریت‌ژورنال، با اشاره به درگیری‌ها با مقاومت یمن، نوشت: «مسیرهای نفتی عربستان یکی پس از دیگری ناامن می‌شوند.»
وال‌استریت‌ژورنال در گزارشی نوشت: مسیرهای خروج نفت عربستان یکی پس از دیگری ناامن می‌شوند. ریاض برای دور زدن تنگه هرمز به مسیر دریای سرخ و باب‌المندب روی آورده بود، اما حملات اخیر حوثی‌ها به کشتی‌ها، این جایگزین را نیز با خطر مسدودشدن مواجه کرده است. برای ادامه انتقال نفت عربستان، کشتی‌ها باید از پایانه‌های مصر و کانالی عبور کنند که عمق آن برای بعضی نفتکش‌های سنگین و با ظرفیت کامل بارگیری‌ شده کافی نیست. سپس محموله‌هایی که مقصدشان آسیاست، باید در خلاف جهت مقصد به‌سمت غرب دریای مدیترانه حرکت کنند، از جبل‌الطارق بگذرند، دماغه امیدنیک را دور بزنند و از آنجا راهی آسیا شوند. این فاصله اضافی، هزینه حمل‌ونقل و بیمه را بالا می‌برد، کشتی‌ها را برای مدت طولانی‌تری درگیر می‌کند و ممکن است تحویل محموله‌ها را به تأخیر بیندازد.

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