فرماندهی پلیس کربلا از ثبت‌نام حدود ۱۶هزار موکب حسینی برای خدمت به زائران اربعین خبر داد.

به گزارش ایکنا به نقل از خبرگزاری رسمی عراق(واع)، فرماندهی پلیس کربلا اعلام کرد که ۱۵هزار و ۸۱۷ موکب حسینی برای خدمت به زائران اربعین حسینی ثبت‌نام کردند. براساس بیانیه وزارت کشور عراق، پس از ثبت‌نام این مواکب و پس از تکمیل اقدامات، مهلت ثبت‌نام به پایان رسید. مواکب حسینی بین مرکز شهر کربلا و محورهای اصلی منتهی به کربلا مستقر هستند. در میان این مواکب، بیش از ۲۰۰ موکب عربی و خارجی وجود دارد که نشان‌دهنده حجم مشارکت گسترده در خدمت به زائران اربعین امام حسین(ع) است. هیئت دولت عراق تصمیم گرفت که روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته آتی را به مناسبت بزرگداشت اربعین امام حسین(ع) تعطیل رسمی اعلام کند. همچنین واحد اطلاع‌رسانی امنیتی عراق از زائران اربعین خواست به جای وسائل حمل‌و‌نقل خصوصی از وسائل حمل‌ونقل جمعی استفاده کنند.