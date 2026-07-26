«قلعه الموت» ثبت جهانی شد

پرونده «قلعه الموت و استحکامات وابسته» به‌عنوان سی‌امین اثر فرهنگی ملموس جمهوری اسلامی ایران در فهرست میراث‌جهانی یونسکو ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری میراث‌آریا، پرونده «قلعه الموت و استحکامات وابسته» روز یکشنبه

۴ مردادماه، در چهل‌وهشتمین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو در شهر بوسان جمهوری کره، با رأی اعضای این کمیته در فهرست میراث‌جهانی یونسکو به ثبت رسید و به‌عنوان سی‌امین اثر فرهنگی ملموس جمهوری اسلامی ایران در این فهرست جای گرفت.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، پس از اعلام رسمی ثبت این پرونده، این موفقیت تاریخی را به ملت بزرگ، مقاوم و برخوردار از فرهنگی غنی ایران، مردم تمدن‌ساز استان قزوین و به‌ویژه مردم بخش الموت، به‌عنوان صاحبان و پاسداران حقیقی این میراث ارزشمند، تقدیم کرد.

سیدرضا صالحی‌امیری با تأکید بر پیشینه تمدنی ایران اظهار داشت: جهانیان بدانند ایران ما با بیش از هفت‌هزار سال تمدن، دارای بیش از یک‌میلیون اثر تاریخی، ۴۳هزار اثر ثبت ملی و ۳۰ اثر ثبت جهانی است. صالحی‌امیری با تبیین جایگاه تمدنی الموت، افزود: الموت یکی از کانون‌های تمدن و هویت بزرگ ایران‌زمین است.

وی همچنین با اشاره به خسارت‌های ناشی از حملات اخیر، تصریح کرد: در حملات اخیر دشمن آمریکایی- صهیونی علاوه بر به شهادت رساندن بسیاری از ایرانیان، از جمله ۱۶۸ کودک مدرسه میناب، با بی‌رحمی تمام به ۱۴۹ اثر تاریخی و فرهنگی کشور آسیب وارد شد.