رشد ۲۵ درصدی گربهگزیدگی و لزوم بازنگری در قوانین نگهداری و غذارسانی به حیوانات
رئیس اداره بیماریهای زئونوز وزارت بهداشت با اشاره به غذا دادن برخی از مردم حیوانات پرسهزن تاکید کرد: خواستار برخورد قانونی با غذا دادن به سگها و گربههای پرسهزن در بوستانها هستیم.
به گزارش وبدا، محمد زینلی درباره افزایش حیوانگزیدگی در کشور اظهار داشت: آمار حیوانگزیدگی از ۴۱۰هزار مورد در سال ۱۴۰۳ به ۴۴۵هزار مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
زینلی درباره مسئولیت دستگاههای مختلف در کنترل حیوانات پرسهزن گفت: واکسیناسیون سگهای گله و سگهای خانگی برعهده سازمان دامپزشکی است، اما مدیریت و کنترل سگهای پرسهزن برعهده سازمان شهرداریها و دهیاریها قرار دارد.
وی ادامه داد: بررسیهای کارشناسی نشان میدهد کمبود منابع مالی موجب شده اجرای این برنامهها با محدودیت روبهرو شود، هرچند افزایش آمار حیوانگزیدگی را نمیتوان صرفاً ناشی از افزایش جمعیت سگهای پرسهزن دانست.
رئیس اداره بیماری های مشترک انسان و حیوان، یکی دیگر از دلایل افزایش حیوانگزیدگی را افزایش تمایل مردم به نگهداری حیوانات خانگی عنوان کرد و گفت: گربهگزیدگی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ تا ۲۵درصد افزایش یافته و از حدود ۳۰هزار مورد به نزدیک ۳۸هزار مورد رسیده است.
زینلی افزود: افزایش تمایل به نگهداری گربه در منازل و حتی غذا دادن به سگها و گربههای پرسهزن در پارکها و معابر از عوامل مؤثر در افزایش تماس انسان با حیوانات است. از نگاه وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی و شهرداریها، غذا دادن به حیوانات پرسهزن اقدام درستی نیست و باید از آن پرهیز شود.
وی درباره ضرورت اصلاح قوانین نیز بیان داشت: بازنگری در مقررات مربوط به غذا دادن به حیوانات پرسهزن در پارکها و همچنین ساماندهی این حیوانات در دستور بررسی دستگاههای مسئول قرار دارد تا از افزایش مخاطرات بهداشتی جلوگیری شود و ما تأکید داریم باید قانونی تعبیه شود که غذا دادن به حیوانات در فضاهای عمومی از جمله پارکها و بوستان مشمول برخوردهای قانونی که مصوب خواهد شد، بشود.
رئیس اداره بیماریهای زئونوز وزارت بهداشت با هشدار نسبت به باورهای نادرست درباره انتقال هاری افزود: بسیاری تصور میکنند تنها گاز گرفتن موجب انتقال هاری میشود، در حالی که خراش یا پنجه کشیدن سگ و گربه نیز میتواند بیماری را منتقل کند.