شگرد جدید کلاهبرداری اینترنتی با «کد تأیید»
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا از شگرد جدید مجرمان سایبری خبر داد.
به گزارش پلیس فتا، سرهنگ جواد مختاررضایی گفت: کلاهبرداران در تماسهای تلفنی و با بهانههایی مانند برنده شدن در قرعهکشی، تخفیفهای ویژه یا فعالسازی خدمات، از شهروندان کد تأیید ورود دریافت میکنند. مختاررضایی با اشاره به شگرد جدید مجرمان سایبری افزود: کلاهبرداران با استفاده از کد دریافتی وارد حسابهای خرید اعتباری مانند اسنپپی و دیجیپی شده و با اعتبار قربانی خرید میکنند، در حالی که اقساط و بدهی مالی برعهده شهروند باقی میماند. وی ادامه داد: توصیه پلیس فتا نیز به شهروندان این است که هیچ پلتفرم معتبری، کد تأیید را تلفنی درخواست نمیکند. کد تأیید، کلید ورود به حریم مالی شماست؛ آن را در اختیار هیچکس قرار ندهید. در برابر تماسهای وسوسهانگیز، هوشیار باشید و تماس را قطع کنید.