مجازی شدن مدارس در سال تحصیلی جدید شایعه است
وزیر آموزشوپرورش با رد شایعات مجازیشدن مدارس از مهرماه گفت: تمام اهتمام نظام و دولت برگزاری حضوری کلاسها از سال تحصیلی جدید است مگر اینکه یک اتفاق واقعاً فوقالعاده رقم بخورد.
به گزارش ایسنا، علیرضا کاظمی در حاشیه همایش مسئولان استانی انجمنهای اسلامی دانشآموزی درباره مهمترین اولویت آموزشوپرورش برای آغاز سال تحصیلی جدید و دغدغه این وزارتخانه برای مهرماه اظهار داشت: از همین الان تمام تمرکز ما بر اجرای آزمونهای نهایی و پایان ارزشیابی تحصیلی پایههای یازدهم و دوازدهم است.
کاظمی افزود: برنامهریزیهای فراوان و متراکم برای آغاز سال تحصیلی مهمترین دغدغه اولویت ماست و امیدواریم برنامهریزیها بهگونهای انجام شود که مانند سالهای گذشته، آغاز سال تحصیلی آرام، کمدغدغه، خوب و بانشاط و باامید برای خانوادهها باشد.
وی درباره شایعات مجازیشدن سال تحصیلی آینده گفت: این موضوع کذب است و متأسفم که بعضیها شایعاتی پخش کردند که آموزشوپرورش سال آینده بهصورت مجازی خواهد بود؛ هیچ مقام مسئولی تا الان چنین اظهارنظری نکرده و اگر فردی هم اظهارنظری کرده هیچ مسئولیتی در این زمینه نداشته لذا به این شایعات توجه نکنید؛ تمام اهتمام دولت جمهوری اسلامی ایران و مسئولین دولت و نظام تعلیموتربیت این است که آموزشوپرورش بهصورت حضوری از سال تحصیلی جدید آغاز شود. این یک اصل اجتنابناپذیر است مگر یک اتفاق واقعاً فوقالعاده و خارقالعادهای رقم بخورد.
وزیر آموزشوپرورش ادامه داد: سال تحصیلی ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به دلیل اتفاقاتی که افتاد، تقریباً اکثر سال را بهصورت مجازی برگزار کردیم، یقیناً شاهد یک افت کیفیت آموزشی بودیم لذا توسعه عدالت و کیفیت را کماکان جزو مهمترین اولویتهای خود در سال تحصیلی آینده در نظر داریم.
کاظمی در پاسخ به سؤالی مبنی بر وجود کمبود معلم در مدارس با توجه به برگزار نشدن آزمونهای استخدامی بیان داشت: کمبود معلم قطعاً داریم ولی همیشه کمبودهای معلم را از طرق مختلف جبران میکنیم؛ همین امسال هم ۳۰هزار فارغالتحصیل دانشگاه فرهنگیان داریم که وارد فضای آموزش خواهند شد اما پیگیر استخدام هم هستیم که باید دید چه خواهد شد اما طبیعتاً به سال جدید نمیرسیم.