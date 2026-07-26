مدیرکل هماهنگی و ارتباطات فرهنگی کمیته امداد از پرداخت کمک‌هزینه سفر اربعین به 60هزار مددجو خبر داد.

مهدی متقی‌فر در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم از اعزام پنج‌هزار مددجوی زائر اولی به مراسم اربعین خبر داد و اظهار داشت: این افراد در قالب کاروان‌های نوجوانان (باید برخاست) به عتبات عالیات اعزام می‌شوند.

متقی‌فر افزود: برای نخستین‌بار، گردهمایی بزرگ اعضای این کاروان‌ها در نجف اشرف برگزار خواهد شد که برنامه‌ای ویژه در اربعین امسال به‌شمار می‌رود.

وی با اشاره به حمایت‌های این نهاد از مددجویان برای حضور در راهپیمایی اربعین گفت: علاوه بر اعزام کاروان‌ها، برای حدود 60هزار نفر از مددجویان نیز تسهیلات شامل وام و کمک‌های بلاعوض به‌منظور تأمین بخشی از هزینه‌های سفر اربعین در نظر گرفته شده است.