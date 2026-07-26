نایب‌رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران درباره خطرات فعالیت‌هایی همچون قولنج‌شکنی اینستاگرامی هشدار داد.

به گزارش ایسنا، احمد مؤذن‌زاده ضمن تشریح ابعاد پرونده قولنج‌شکن اینستاگرامی، تأکید کرد که انجام تکنیک‌های درمان دستی و جااندازی‌ها تنها در صلاحیت افراد دارای تحصیلات دانشگاهی، مجوز قانونی و عضویت در سازمان نظام‌پزشکی است و در عین حال نیز نسبت به گسترش تبلیغات اغواکننده پزشک‌نماها در فضای مجازی، استفاده از سلبریتی‌ها برای جلب اعتماد مردم و البته فعالیت در مراکز زیرزمینی هشدار می‌دهد و برخورد قاطع‌ مسئولان با مداخله‌گران غیرمجاز امور درمان را خواستار می‌شود.

مؤذن‌زاده با اشاره به پرونده قولنج‌شکن اینستاگرامی، گفت: این فرد به قولنج شکستن معروف شده و به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف ایران و کشورهای اطراف به انجام یک‌سری درمان‌های دستی و جااندازی‌های همراه با کشش بدن مبادرت می‌کرد.

وی افزود: انجام این خدمات در حوزه رشته فیزیوتراپی تعریف می‌شود اما مشخص است که باید ضوابط ایمنی و حرفه‌ای برای ارائه آن در نظر گرفته شود. بنابراین مستلزم تحصیلات آکادمیک و اخذ مجوز است و باید صلاحیت علمی و حرفه‌ای فرد ارزیابی شده باشد. این در حالی است که فرد مذکور به صورت زیرزمینی و غیرقانونی فعالیت می‌کرد و متأسفانه با همکاری برخی سلبریتی‌ها تبلیغات غیرمجاز دارد که پشت‌پرده این تبلیغات و همکاری‌ها نیز جای بررسی دارد.

تبعات جااندازی‌های غیراصولی

از شکستگی مهره تا آسیب نخاعی

نایب‌رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران درباره خطرات مداخلات غیراصولی و جااندازی‌ها و کشش‌های ناگهانی برای ستون فقرات و مفاصل، بیان داشت: این روش‌های درمانی با احتیاط‌های زیاد انجام می‌شود و انجام آن توسط افرادی که صلاحیت علمی ندارند بسیار خطرناک است و عوارضی نظیر شکستگی مهره‌ها و آسیب‌های نخاعی و مفاصل را در سنوات اخیر شاهد بوده‌ایم.

تبلیغات اینستاگرامی؛ بستر فعالیت پزشک‌نماها

مؤذن‌زاده ادامه داد: انجام این اقدامات توسط افراد ماسور یا فعالان تربیت‌بدنی غیرپزشک و غیرفیزیوتراپ و خارج از محیط‌های درمانی غیرقانونی است و این مداخله‌گران نیز بیشتر در فضاهای غیرمجاز و با تبلیغات اینستاگرامی و مجازی به چنین اقداماتی مبادرت می‌کنند و می‌بایست برخورد قانونی لازم با آنها صورت گیرد.

فعالیت درمانی بدون مجوز نظام‌پزشکی، ممنوع

وی تأکید کرد: افرادی که کارت نظام پزشکی و مجوز فعالیت درمانی و پزشکی ندارند حقی برای مداخله و دخالت در امور سلامت و درمان مردم ندارند. در مورد تبلیغات پزشکی نیز روند به این صورت است که حتی اگر پزشکان بخواهند تبلیغات داشته باشند باید مجوز آن را دریافت کنند و تبلیغات پزشکی چارچوب مشخص و سفت و سختی دارد؛ از جمله آنکه به هیچ وجه حریم خصوصی بیمار نباید خدشه‌دار شود و نباید مسائل غیرعلمی، فریبنده و گمراه‌کننده مطرح شود.

قولنج‌شکستن‌های پرسروصدا

بدون پشتوانه علمی

نایب‌رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران افزود: علی‌رغم آنچه که در فضای مجازی رایج شده، تبلیغاتی که در حوزه جااندازی‌ها و قولنج‌شکستن می‌شود جنبه علمی محکمی ندارد. در فیزیوتراپی، تمرین درمانی و انجام تکنیک‌های خاص و جااندازی‌های ملایم کارکرد دارد و جااندازی‌های با سرعت زیاد و سروصدای زیاد جایگاه آنچنانی ندارد. بنابراین تمرکز روی چنین درمان‌هایی صحیح نیست و در سازمان نظام‌پزشکی نیز هر فردی که درخواست پروانه تبلیغات کند، تمامی این موارد گوشزد می‌شود تا در تبلیغات به آن توجه و پرهیز شود. بنابراین عمده این تبلیغات پرسروصدا اغلب توسط افراد غیرپزشک و غیردرمانگر است.

مؤذن‌زاده در پاسخ به سؤالی درباره نحوه برخورد با مداخله‌گران غیرمجاز امور پزشکی و درمان گفت: سازمان نظام‌پزشکی صرفاً وظیفه برخورد با اعضای سازمان خود را دارد. در موارد غیرپزشک باید اداره نظارت و معاونت درمان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی نظارت‌ها را داشته باشند. در فضای مجازی و سایت‌ها نیز وزارت بهداشت با همکاری دادگاه انقلاب باید برخوردهای لازم را انجام دهند. در فضای مجازی و اینستاگرام نیز به واسطه گستردگی این تخلف‌ها، نظارت‌ها پیچیده و سخت است. بر همین اساس توصیه می‌کنیم مردم در صورت مواجهه با موارد غیرمجاز حتماً مراتب را به سازمان نظام‌پزشکی و دانشگاه‌های علوم‌پزشکی منعکس کنند.