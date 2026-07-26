هشدارهای انجمن فیزیوتراپی ایران درباره قولنجشکنی اینستاگرامی
نایبرئیس انجمن فیزیوتراپی ایران درباره خطرات فعالیتهایی همچون قولنجشکنی اینستاگرامی هشدار داد.
به گزارش ایسنا، احمد مؤذنزاده ضمن تشریح ابعاد پرونده قولنجشکن اینستاگرامی، تأکید کرد که انجام تکنیکهای درمان دستی و جااندازیها تنها در صلاحیت افراد دارای تحصیلات دانشگاهی، مجوز قانونی و عضویت در سازمان نظامپزشکی است و در عین حال نیز نسبت به گسترش تبلیغات اغواکننده پزشکنماها در فضای مجازی، استفاده از سلبریتیها برای جلب اعتماد مردم و البته فعالیت در مراکز زیرزمینی هشدار میدهد و برخورد قاطع مسئولان با مداخلهگران غیرمجاز امور درمان را خواستار میشود.
مؤذنزاده با اشاره به پرونده قولنجشکن اینستاگرامی، گفت: این فرد به قولنج شکستن معروف شده و به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف ایران و کشورهای اطراف به انجام یکسری درمانهای دستی و جااندازیهای همراه با کشش بدن مبادرت میکرد.
وی افزود: انجام این خدمات در حوزه رشته فیزیوتراپی تعریف میشود اما مشخص است که باید ضوابط ایمنی و حرفهای برای ارائه آن در نظر گرفته شود. بنابراین مستلزم تحصیلات آکادمیک و اخذ مجوز است و باید صلاحیت علمی و حرفهای فرد ارزیابی شده باشد. این در حالی است که فرد مذکور به صورت زیرزمینی و غیرقانونی فعالیت میکرد و متأسفانه با همکاری برخی سلبریتیها تبلیغات غیرمجاز دارد که پشتپرده این تبلیغات و همکاریها نیز جای بررسی دارد.
تبعات جااندازیهای غیراصولی
از شکستگی مهره تا آسیب نخاعی
نایبرئیس انجمن فیزیوتراپی ایران درباره خطرات مداخلات غیراصولی و جااندازیها و کششهای ناگهانی برای ستون فقرات و مفاصل، بیان داشت: این روشهای درمانی با احتیاطهای زیاد انجام میشود و انجام آن توسط افرادی که صلاحیت علمی ندارند بسیار خطرناک است و عوارضی نظیر شکستگی مهرهها و آسیبهای نخاعی و مفاصل را در سنوات اخیر شاهد بودهایم.
تبلیغات اینستاگرامی؛ بستر فعالیت پزشکنماها
مؤذنزاده ادامه داد: انجام این اقدامات توسط افراد ماسور یا فعالان تربیتبدنی غیرپزشک و غیرفیزیوتراپ و خارج از محیطهای درمانی غیرقانونی است و این مداخلهگران نیز بیشتر در فضاهای غیرمجاز و با تبلیغات اینستاگرامی و مجازی به چنین اقداماتی مبادرت میکنند و میبایست برخورد قانونی لازم با آنها صورت گیرد.
فعالیت درمانی بدون مجوز نظامپزشکی، ممنوع
وی تأکید کرد: افرادی که کارت نظام پزشکی و مجوز فعالیت درمانی و پزشکی ندارند حقی برای مداخله و دخالت در امور سلامت و درمان مردم ندارند. در مورد تبلیغات پزشکی نیز روند به این صورت است که حتی اگر پزشکان بخواهند تبلیغات داشته باشند باید مجوز آن را دریافت کنند و تبلیغات پزشکی چارچوب مشخص و سفت و سختی دارد؛ از جمله آنکه به هیچ وجه حریم خصوصی بیمار نباید خدشهدار شود و نباید مسائل غیرعلمی، فریبنده و گمراهکننده مطرح شود.
قولنجشکستنهای پرسروصدا
بدون پشتوانه علمی
نایبرئیس انجمن فیزیوتراپی ایران افزود: علیرغم آنچه که در فضای مجازی رایج شده، تبلیغاتی که در حوزه جااندازیها و قولنجشکستن میشود جنبه علمی محکمی ندارد. در فیزیوتراپی، تمرین درمانی و انجام تکنیکهای خاص و جااندازیهای ملایم کارکرد دارد و جااندازیهای با سرعت زیاد و سروصدای زیاد جایگاه آنچنانی ندارد. بنابراین تمرکز روی چنین درمانهایی صحیح نیست و در سازمان نظامپزشکی نیز هر فردی که درخواست پروانه تبلیغات کند، تمامی این موارد گوشزد میشود تا در تبلیغات به آن توجه و پرهیز شود. بنابراین عمده این تبلیغات پرسروصدا اغلب توسط افراد غیرپزشک و غیردرمانگر است.
مؤذنزاده در پاسخ به سؤالی درباره نحوه برخورد با مداخلهگران غیرمجاز امور پزشکی و درمان گفت: سازمان نظامپزشکی صرفاً وظیفه برخورد با اعضای سازمان خود را دارد. در موارد غیرپزشک باید اداره نظارت و معاونت درمان دانشگاههای علومپزشکی نظارتها را داشته باشند. در فضای مجازی و سایتها نیز وزارت بهداشت با همکاری دادگاه انقلاب باید برخوردهای لازم را انجام دهند. در فضای مجازی و اینستاگرام نیز به واسطه گستردگی این تخلفها، نظارتها پیچیده و سخت است. بر همین اساس توصیه میکنیم مردم در صورت مواجهه با موارد غیرمجاز حتماً مراتب را به سازمان نظامپزشکی و دانشگاههای علومپزشکی منعکس کنند.