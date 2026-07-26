عامل سوءاستفاده 109 هزار میلیارد ریالی از کارت بازرگانی دستگیر شد

فرمانده انتظامی استان کردستان گفت: یک اخلالگر ارزی که از کارت بازرگانی افراد سوءاستفاده می‌کرد و رقمی بالغ بر 50میلیون یورو عدم رفع تعهدات ارزی داشت، دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار يحيي الهي از دستگيري اخلالگر ارزي که با سوءاستفاده از کارت‌هاي بازرگاني ديگران و عدم ايفاي تعهدات ارزي ناشي از صادرات، مبلغ 109هزار ميليارد ريال کلاهبرداري کرده بود، خبر داد و اظهار داشت: در پي وصول گزارشي مبني بر عدم ايفاي تعهدات ارزي به مبلغ بيش از 50ميليون يورو در زمينه صادرات و واردات کالا از گمرکات کشور، بررسي موضوع به‌صورت ويژه در دستورکار کارآگاهان پليس امنيت اقتصادي استان کردستان قرار گرفت.

الهي با اشاره به اينکه مأموران با انجام تحقيقات گسترده پليسي، ابعاد مختلف پرونده و شيوه ارتکاب جرم را شناسايي کردند، افزود: بررسي‌ها نشان داد متهم با سوءاستفاده از کارت‌هاي بازرگاني متعلق به افراد ديگر، اين حجم از مبادلات تجاري را انجام داده و از ايفاي تعهدات ارزي خودداري کرده است.

وی بیان داشت: در ادامه تحقيقات پليسي مخفيگاه متهم در يکي از استان‌هاي کشور شناسايي شده، که پس از هماهنگي قضائي در عملياتي غافلگيرانه دستگير و راهي زندان شد.

فرمانده انتظامي استان کردستان با اشاره به اينکه ارزش ريالي اين پرونده بالغ بر 109هزار ميليارد ريال برآورد شده است، تأکيد کرد: پليس با قاطعيت با هرگونه جرائم اقتصادي، اخلال در نظام اقتصادي کشور و سوءاستفاده از ظرفيت‌هاي تجاري برخورد قانوني خواهد کرد.