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کد خبر: ۳۳۴۸۰۸
تاریخ انتشار : ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۴
سرویس کیهان » اخبار
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سخنگوی فراجا اعلام کرد

عزیمت 930 هزار زائر به عراق

سخنگوی فراجا گفت: در بازه زمانی ۱۰روزه از آغاز ماه صفر تاکنون، شاهد عزیمت ۹۳۰هزار زائر به کشور عراق بوده‌ایم.
به گزارش سردار سعید منتظرالمهدی اظهار داشت: در بازه زمانی ۱۰روزه از آغاز ماه صفر تاکنون، شاهد عزیمت ۹۳۰هزار زائر به کشور عراق بوده‌ایم که این حجم از عبور با مدیریت دقیق و انضباط کامل همراه بوده است. از این تعداد، ۷۵۰هزار زائر ایرانی و ۱۸۰هزار تبعه خارجی، مرزهای کشور را به مقصد عتبات عالیات ترک کرده‌اند.
منتظرالمهدی با قدردانی از زوار در مدیریت زمان سفر افزود: در همین بازه، شاهد بازگشت ۲۰۰هزار زائر ایرانی و ۸۵هزار تبعه خارجی به کشور هستیم که نشان‌دهنده الگوی صحیح توزیع سفر در مسیر بازگشت است. وی با اشاره به توان عملیاتی پلیس در حوزه گذرنامه ادامه داد: فراجا با آماده‌سازی و صدور ۷۸۰هزار جلد گذرنامه زیارتی در چهار ماه اخیر، ظرفیت زیر ساختی لازم را برای تسهیل سفرهای اربعین به صورت کامل ایجاد کرده است و تمامی فرآیندها براساس سیستم‌های نوین صدور گذرنامه است تا خللی در مسیر عزیمت زوار حسینی ایجاد نشود. سخنگوی پلیس گفت: متقاضیان می‌توانند در بازه زمانی سه تا پنج روز کاری، گذرنامه خود را دریافت کنند. منتظرالمهدی تأکید کرد: از هموطنان درخواست می‌شود که ثبت درخواست گذرنامه را به روزهای منتهی به اربعین موکول نکنند و در همین ایام باقی‌مانده، چه به‌صورت حضوری و چه غیرحضوری، اقدام به ثبت درخواست خود نمایند، ضمن اینکه  ادارات گذرنامه در سراسر کشور، تا اربعین، همه‌روزه از ساعت ۸ صبح تا پنج بعدازظهر و البته حتی در ایام تعطیل و روزهای جمعه فعال و آماده خدمت‌رسانی به زائران گرامی می‌باشند.

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