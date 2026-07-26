وزیر کشور اعلام کرد: بیش از دو میلیون نفر تاکنون به منظور شرکت در اجتماع عظیم و معنوی اربعین از طریق سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند.

به گزارش ایرنا، اسکندر مؤمنی روز یکشنبه در حاشیه جلسه ستاد مرکزی اربعین که در وزارت کشور برگزار شد، از آمادگی ۲۲ دستگاه اصلی برای خدمات‌رسانی به زائران اربعین خبر داد و گفت: همه ظرفیت‌ها و امکانات لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر آیین اربعین و خدمت‌رسانی به زوار این همایش جهانی به‌کار گرفته شده است.

مؤمنی دو موضوع ایمنی و سلامت زائران را بسیار مهم عنوان کرد و افزود: با مسئولان عراقی هم هماهنگی لازم دراین زمینه انجام شده و تدابیر مناسب برای تسهیل تردد زائران و خدمت‌رسانی به موقع در آیین اربعین اندیشیده شده است.

وی ادامه داد: بیش از سه‌هزار و ۵۰۰ موکب برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین ایجاد شده است که از این تعداد یک‌هزار و ۵۰۰ موکب در داخل کشور و یک‌هزار موکب هم در داخل خاک عراق مستقر و آماده ارائه خدمت به زوار هستند. علاوه بر اینها، هزاران موکب نیز در مسیر حرکت از سوی مردم گشاده‌دست کشور عراق برای خدمت به زائران ایجاد و فعال شده است.

وزیر کشور با اشاره روند تردد زائران از مرزهای کشور برای شرکت در آیین اربعین، گفت: تردد زایران از طریق ۶ مرز در پنج استان کشور انجام می‌شود و زوار نیز برای تسهیل تردد و رفاه حال، نزدیک‌ترین مرز به محل سکونت خود را برای حضور در کشور عراق انتخاب کنند.

مؤمنی برنامه‌ریزی مناسب زوار برای شرکت در آیین اربعین و موکول نکردن سفر خود به روزهای آخر برای پیشگیری از ازدحام جمعیت و بروز مشکل در خدمت‌رسانی مناسب را مورد تأکید قرار داد.