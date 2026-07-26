کد خبر: ۳۳۴۸۰۶
تاریخ انتشار : ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۴
# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی
مسئله چیز دیگری است
اشکان خراسانی: «مسئله ما اساساً صلح نیست که غربگرایان با تسلیمطلبی در پی نسخه «پایدار» آن هستند. مسئله ما بقا در جنگی وجودی است که آمریکا و اسرائیل برای نابودی ما به عنوان یک ملت به ما تحمیل کردهاند. در چنین وضعیتی، مذاکره و یا حتی جنگ با هدف دستیابی به صلح، به نابودی ما منجر خواهد شد.»
روزمرگی و آرزو
حسین مرتضوی با انتشار این تصاویر نوشت: «عکس سمت چپ رو گذاشته نوشته تو فرانسه به خاطر گرمای امسال تو مترو آب گذاشتن! فکر کنم تا حالا یه بار هم متروی تهران نرفته؛ سالهاست تو همه ایستگاههای مترو آبسردکن وجود داره...»
اهمیت جبهه یمن
کاربری نوشت: «با باز شدن جبهه جدید با محور یمن، ظاهراً قرار است که حوثیها کار نیمهتمام را به پایان برسانند. حضور حوثیها روند اتفاقات را تسریع و تشدید کرده و فشار بر ایران را کم میکند، دست آنها در زدن زیرساختها بازتر از ایران است و آنها تابع قواعد دیپلماسی و در قید و بند سیاسیون و مهمتر از همه الیگارشها نیستند!»
پاسخ کوبنده
کمال شرف، کارتونیست یمنی، با انتشار این تصویر، پاسخ یمن به تجاوز عربستان را به زبان کارتون به تصویر کشید.
چو ایران نباشد تن من مباد
این تصویر از پیراهن تمرین باشگاه فوتبال پرسپولیس در اردوی ترکیه به یاد شهدای میناب و با شعار چو ایران نباشد، تن من مباد، موردتوجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت.
حماقت تاریخی آمریکا
آنتونی ساباتینی، نماینده پیشین کنگره: «جنگ با ایران در تاریخ آمریکا بهعنوان یکی از احمقانهترین تصمیمهای سیاست خارجی ثبت خواهد شد.»
دان خوابآلود!
دونالد ترامپ در جریان مراسم شام سالانه انجمن خبرنگاران کاخسفید چندبار با چشمان بسته دیده شد و به نظر میرسید برای باز نگهداشتن چشمانش تقلا میکند؛ موضوعی که به سرعت به سوژه رسانهها و کاربران شبکههای اجتماعی تبدیل شد. بسیاری از کاربران با یادآوری کنایههای پیشین ترامپ به جو بایدن، او را «دانِ خوابآلود» (Sleepy Don) خطاب کردند و برخی هم این صحنهها را مایه شرمساری توصیف کردند.