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کد خبر: ۳۳۴۸۰۵
تاریخ انتشار : ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۴
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محرومیت در انتظار کشتی‌گیران متخلف لیگ

رئیس سازمان لیگ کشتی با تأکید بر لزوم رعایت مقررات نقل‌وانتقالات گفت: کشتی‌گیران تحت هیچ شرایطی نباید همزمان با دو باشگاه قرارداد امضا کنند.
حمید یاری درباره شرایط کشتی‌گیران برای حضور در لیگ کشتی اظهار کرد: تمام برنامه‌ریزی‌های سازمان لیگ بر پایه نظم، شفافیت و اجرای دقیق آیین‌نامه انجام می‌شود. رعایت قوانین برای همه باشگاه‌ها و کشتی‌گیران الزامی است و هیچ‌کس از این چارچوب مستثنا نخواهد بود. حضور و تداوم حمایت اسپانسرها، یکی از ارکان اصلی موفقیت لیگ است. اگر کشتی‌گیری همزمان با چند باشگاه وارد مذاکره یا قرارداد شود، علاوه‌بر ایجاد اختلافات حقوقی، اعتبار مسابقات و اعتماد حامیان مالی نیز خدشه‌دار خواهد شد. هرگونه توافق یا قرارداد خارج از فرآیند رسمی، از نظر آیین‌نامه فدراسیون فاقد اعتبار است و تنها قرارداد ثبت‌ شده در سامانه جامع کشتی، ملاک رسیدگی و تصمیم‌گیری خواهد بود. یاری با هشدار نسبت به عواقب تخلفات قراردادی گفت: در صورت اثبات امضای قرارداد همزمان با دو باشگاه، کشتی‌گیر از حضور در لیگ محروم خواهد شد. اجرای قاطع مقررات برای صیانت از حقوق باشگاه‌ها، کشتی‌گیران، حامیان مالی و حفظ اعتبار لیگ ضروری است.چنانچه باشگاهی نسبت به بدعهدی یک کشتی‌گیر شکایت داشته باشد، موضوع در کمیته انضباطی فدراسیون بررسی می‌شود و در صورت احراز تخلف، با کشتی‌گیر خاطی برخورد و با محرومیت مواجه خواهد شد. یاری اظهار داشت: برگزاری منظم این لیگ با حضور تیم‌های بزرگ، دستاورد ارزشمندی برای کشتی کشور است و کشتی‌گیران، مربیان و باشگاه‌ها باید برای حفظ، تقویت و توسعه این سرمایه مهم، نهایت تلاش خود را به کار بگیرند.

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