آغاز به کار ستاد ملی توسعه ورزشهای المپیکی پایه و مدالآور
ستاد ملی توسعه ورزشهای المپیکی پایه و مدالآور با دستور وزیر ورزش و جوانان تشکیل شد.
ستاد ملی توسعه ورزشهای المپیکی پایه و مدالآور با هدف دسترسی به حداکثر ظرفیت مدالهای بازیها با دستور وزیر ورزش و جوانان تشکیل شد. بر این اساس صبح دیروز نشست مشترکی با حضور احمد دنیامالی، معاونین و مدیران ستادی وزارتخانه، رؤسای ستاد ملی توسعه ورزشهای المپیکی پایه و مدالآور و فدراسیونهای المپیکی برگزار شد تا درباره تدوین دستورالعملها و سیاستهای مدنظر در این ستاد تصمیمگیری شود. با توجه به اهمیت موضوع مدیران، معاونین قهرمانی، مسئول ورزش بانوان و رئیس گروه توسعه ورزش قهرمانی ادارات کل ورزش و جوانان استانی نیز بهصورت وبیناری در این جلسه شرکت کردند تا ضمن تشریک مساعی در جهت راهاندازی ستاد متناظر در مراکز استانها اقدام کنند.
اصلیترین محور مورد بحث در اولین جلسه ستاد ملی توسعه ورزشهای المپیکی پایه و مدالآور، طراحی سازوکار اجرائی یکپارچه برای استعدادیابی در رشتههای المپیکی مبتنی بر طرح آمایش سرزمینی بود که وزیر ورزش و جوانان آن را مورد توجه و تمرکز قرار داد. ستاد ملی توسعه ورزشهای المپیکی پایه و مدالآور ذیل معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای در حالی با همکاری فدراسیونها و استانها درصدد اجرای این طرح است که رویکرد خاصی برای استعدادیابی در رشتههای دوومیدانی، ژیمناستیک، تیراندازی، بوکس، جودو، شمشیربازی، کشتی، تکواندو، شنا، تیراندازی با کمان، وزنهبرداری و رویینگ که ضریب مدالآوریشان در بازیهای المپیک و آسیایی دارند را لحاظ کرده است.