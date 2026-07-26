هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال در زمان حاضر مخالف قرارداد بلندمدت برای امیر قلعه‌نویی است.

جلسه هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال روز شنبه با محوریت تمدید قرارداد امیر قلعه‌نویی برگزار شد. اگرچه موارد دیگری نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت اما اصلی‌ترین و البته مهم‌ترین موضوع، ادامه همکاری با سرمربی تیم ملی بود. مهدی تاج به‌عنوان رئیس فدراسیون فوتبال بعد از جام جهانی، 2 بار اعلام کرده است که امیر قلعه‌نویی در جام ملت‌ها نیز سرمربی تیم ملی خواهد بود. او کاملاً موافق ادامه حضور قلعه‌نویی است اما برخی اعضای هیئت‌رئیسه نکات و انتقاداتی به عملکرد فنی و رفتاری سرمربی تیم ملی دارند.

در جلسه عصر شنبه که تا شب به‌طول انجامید پیشنهاد قرارداد بلندمدت برای امیر قلعه‌نویی به وجود آمد که این موضوع با مخالفت هیئت‌رئیسه مواجه شد، بحث‌هایی در این زمینه صورت گرفت و در نهایت اعضا اعلام کردند در صورتی موافق قرارداد بلندمدت با قلعه‌نویی هستند که تیم ملی در جام ملت‌های آسیا 2027 قهرمان شود.