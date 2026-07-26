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کد خبر: ۳۳۴۸۰۲
تاریخ انتشار : ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۴
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برپایی اردوی ملی‌پوشان دوومیدانی در بلاروس

تیم ملی دوومیدانی ایران در راستای برنامه‌های آماده‌سازی برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا بامداد دیروز راهی بلاروس شد.
تیم ملی دوومیدانی ایران در راستای برنامه‌های آماده‌سازی برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا بامداد دیروز راهی بلاروس شد تا اردوی برون‌مرزی خود را آغاز کند. این اردو که یکی از برنامه‌های اصلی فدراسیون دوومیدانی برای آماده‌سازی ملی‌پوشان محسوب می‌شود. در این مرحله از اردوی برون‌مرزی حسن تفتیان، بنیامین یوسفی، سمیر اقبالی، سینا نجفی، علی امیریان، ارسلان حمیدی، حسین نوری، صادق صمیمی، حسن عجمی، محمدرضا طیبی، مریم کاظمی، فاطمه محیطی‌زاده، زهرا زارعی و ریحانه مبینی به عنوان ورزشکار حضور دارند. هدایت ملی‌پوشان در این اردو بر عهده ‌هادی سپهرزاد، حسن بادپی، بهنام طباطبایی، مجتبی رسولیان، بهنام زارع، احمد رمضان‌زاده و جعفر ابراهیمی است.

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