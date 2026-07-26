نخستین مدال تاریخ هاکی «چمنی» ایران و صعود مقتدرانه به جام جهانی
تیم هاکی ۵ نفره پسران زیر ۱۸ سال ایران موفق شد برای اولینبار با طلسمشکنی بعد از ۵۴ سال در هاکی روی چمن ضمن صعود به
جام جهانی مدال برنز را کسب کند.
در رویدادی که نقطه عطفی در تاریخ ورزشهای رشتهای کشور محسوب میشود، تیم هاکی ۵ نفره پسران زیر ۱۸ سال ایران، موفق شد با ثبت رکوردی بیسابقه، نخستین مدال تاریخ هاکی چمنی ایران در تاریخ ۵۴ ساله فدراسیون هاکی را به ارمغان آورد. پسران ایران در دیدار حساس ردهبندی مسابقات قهرمانی آسیا در مسقط، با ارائه یک بازی تاکتیکی و مقتدرانه، تیم قدرتمند بنگلادش را با نتیجه ۴ بر ۲ شکست دادند. این پیروزی، علاوه بر کسب مدال تاریخی برنز، برای نخستین بار در تاریخ منجر به کسب جواز حضور در مسابقات جام جهانی برای تیم هاکی چمن ایران شد. در این دیدار تاریخی، اشکان ذوالفقارخانیان با درخشش استثنایی و به ثمر رساندن سه گل ایران، نقشآفرینی بینظیری داشت و در نهایت به عنوان «بهترین بازیکن زمین» انتخاب شد و علیرضا تقیتاش یک گل به ثمر رساند.