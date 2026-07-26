اخبار کوتاه از فوتبال
تصمیم نهائی پرسپولیس درباره ۶ بازیکن
اردوی ۱۲ روزه پرسپولیس در ترکیه فقط به آمادهسازی این تیم برای لیگ بیستوششم اختصاص ندارد و قرار است به محل تصمیمگیری درباره آینده چند بازیکن نیز تبدیل شود. مهدی تارتار و اعضای کادر فنی در این اردو عملکرد تیوی بیفوما، دنیل گرا، یاسین سلمانی، علیرضا هماییفرد، علیرضا عنایتزاده و امیررضا رفیعی را در تمرینات و دیدارهای تدارکاتی به دقت زیر نظر خواهند گرفت تا درباره ادامه همکاری یا جدایی آنها تصمیم نهائی بگیرند. در این میان، هماییفرد و عنایتزاده پیش از آغاز تمرینات خواهان جدایی شده بودند تا فرصت بیشتری برای بازی پیدا کنند، اما سرمربی پرسپولیس با این درخواست مخالفت کرد و تصمیمگیری را به پایان اردو موکول کرد. همچنین آینده بیفوما و دنیل گرا نیز در هالهای از ابهام قرار دارد و هرچند شانس ماندن آنها چندان زیاد نیست، اما کادر فنی قصد دارد آخرین فرصت را در اختیار این دو بازیکن قرار دهد. وضعیت سلمانی و رفیعی نیز به عملکردشان در روزهای آینده و همچنین شرایط نقلوانتقالاتی باشگاه بستگی خواهد داشت.
اختلاف پیکان و دقیقی پایان یافت
پس از هفتهها کشمکش میان باشگاه پیکان و سعید دقیقی، در نهایت دو طرف به ادامه همکاری رضایت دادند تا پرونده حواشی نیمکت خودروسازان بسته شود. اختلافات اخیر حتی باعث شده بود مدیران باشگاه مذاکره با گزینههایی مانند پیروز قربانی را آغاز کنند و با انتشار اسناد و مکاتبات حقوقی، موضع خود را به صورت رسمی اعلام کنند. با این حال، حضور دقیقی روی نیمکت پیکان در دیدار تدارکاتی برابر گلگهر و انتشار تصاویر او از سوی رسانه رسمی باشگاه، نشانهای از پایان اختلافات بود. همزمان نخستین خرید تابستانی پیکان نیز با نظر مستقیم این سرمربی انجام شد و صائب محبی، مدافع باتجربه فوتبال ایران، به جمع خودروسازان پیوست. پیکان که فصل گذشته با هدایت دقیقی در لیگ برتر ماندنی شد، اکنون با تثبیت کادر فنی، برنامههای نقلوانتقالاتی خود را برای حضور قدرتمندتر در فصل جدید دنبال میکند.
ورود وزیر ورزش به پرونده سهمیه آسیایی ایران
پرونده معرفی گلگهر سیرجان بهعنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲ وارد مرحله تازهای شد. پس از اعتراض باشگاه چادرملوی اردکان و ارسال نامه به محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، این موضوع به وزارت ورزش ارجاع شد و احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، دستور بررسی دلایل معرفی زودهنگام گلگهر را صادر کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا پیشتر درخواست فدراسیون فوتبال برای جایگزینی چادرملو را نپذیرفته بود؛ چرا که دبیرکل فدراسیون پیش از مشخص شدن نماینده نهائی، نام گلگهر را به AFC اعلام کرده بود. این اتفاق طی هفتههای گذشته انتقادهای فراوانی را به دنبال داشت و اکنون وزارت ورزش نیز به صورت رسمی وارد ماجرا شده است تا ابعاد این تصمیم و نحوه عملکرد مسئولان فدراسیون را بررسی کند.
سقف بودجه کنار رفت
فدراسیون فوتبال با ابلاغ آییننامه «انضباط، شفافیت و ثبات مالی» رسماً اجرای قانون سقف بودجه را متوقف کرد.
این دستورالعمل که پیشتر به تصویب هیئترئیسه و مجمع عمومی فدراسیون رسیده بود، از فصل جدید ملاک فعالیت باشگاههای لیگ برتری خواهد بود. هدف از اجرای این آییننامه، ایجاد انضباط مالی، افزایش شفافیت، کنترل هزینهها، کاهش زیان انباشته و اصلاح ساختار اقتصادی باشگاهها در یک برنامه پنجساله تا سال ۱۴۰۹ است. به همین منظور نیز نشستی با حضور مدیران مالی باشگاههای لیگ برتری در سازمان لیگ برگزار شد تا جزئیات اجرای مقررات جدید تشریح شود. با اجرای این آییننامه، به جای محدودیتهای ثابت سقف بودجه، عملکرد مالی باشگاهها بر اساس شاخصهای حرفهای و استانداردهای مالی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
انتقادها از ممبینی ادامه دارد
ماجرای معرفی زودهنگام گلگهر بهعنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲
همچنان به یکی از مهمترین چالشهای فدراسیون فوتبال تبدیل شده است.
هرچند هیئترئیسه فدراسیون کمیتهای برای بررسی این پرونده تشکیل داده، اما بسیاری از منتقدان معتقدند اسناد موجود، از جمله نامه ارسالشده به AFC، نیازی به بررسی دوباره ندارد. بر اساس آییننامه کنفدراسیون فوتبال آسیا، فدراسیونها موظف بودند تنها فهرست تیمهای واجد شرایط را تا موعد مقرر ارسال کنند، اما هدایت ممبینی پیش از پایان رقابت تعیین نماینده، گلگهر را به AFC معرفی کرده بود. این اقدام باعث شد پس از قهرمانی چادرملو در تورنمنت سهجانبه، امکان تغییر نماینده ایران وجود نداشته باشد. با وجود افزایش انتقادها، هنوز تصمیمی درباره آینده دبیرکل فدراسیون اتخاذ نشده و برخی معتقدند حمایت مهدی تاج و ملاحظات مدیریتی، احتمال تغییر در این سمت را کاهش داده است.
دعوت از 29 بازیکن به اردوی تیم فوتبال جوانان
مرحله جدید اردوی تیم فوتبال جوانان ایران برای حضور در مسابقات گروه C مرحله مقدماتی جام ملتهای زیر 20 سال آسیا از چهارشنبه 7 مرداد آغاز میشود و تا پنجشنبه 15 مرداد در مرکز ملی فوتبال ادامه خواهد یافت.
بر همین اساس کادر فنی این تیم 29 بازیکن را به اردوی جدید دعوت کرد که اسامی آنها به شرح زیر است: محمد مهدی جاننیا (تراکتور تبریز)، امیر مهدی مقصودی، محمد اکبری، ابوالفضل خلیلیان، ایلیا هیجانی و ماهان اکبرزاده (سپاهان اصفهان)، علی مستانی و مرتضی فرخانی (ذوبآهن اصفهان)، مهدی چشم براه و پویا اسمی (پرسپولیس تهران)، محمد علی مشابه (پیکان تهران)، پارسا خدادادی (سایپا تهران)، محمدعلی صحنه(شاهین تهران)، محمدرضا عباسی(آریو اسلامشهر)، وسام ساکی(استقلال خوزستان)، محمد امین حسینی و ابوالفضلزاده عطار(فولاد خوزستان)، ماهان علیپور(برق شیراز)، بنیامین علیپور و امیررضا ولیپور(گلگهر سیرجان)، ماهان بهشتی(ملوان انزلی)، آرین معالی، امیرحسین فارسی و پرهام حسنی(خیبر خرمآباد)، ابوالفضل کاظمی(نساجی مازندران)، عرفان خدادادیان، امیرمحمد کریمی، امیرمهدی یحیایی و یاسین زارع (آلومینیوم اراک).
برنامه بازیهای تیم فوتبال جوانان در مسابقات مقدماتی جام ملتها به میزبانی ویئت تری ویتنام به شرح زیر است:
9 شهریور
*ایران................................................................................................................................ فلسطین
12 شهریور
*کره شمالی........................................................................................................................... ایران
15 شهریور
*ایران..................................................................................................................................... ویتنام
بازی دوستانه ساحلیبازان مقابل ۴ قدرت جهان
علی نادری سرمربی فوتبال ساحلی در رابطه با روند آمادهسازی پیش از مسابقات قهرمانی آسیا گفت: در یک تورتمنت جهانی با میزبانی روسیه و با حضور برزیل، پیش از مسابقات آسیایی شرکت خواهیم کرد.
تیم ملی فوتبال ساحلی برای مسابقات جام ملتهای آسیا ۲۰۲۶ به میزبانی تایلند در حال گذراندن اردوی آمادهسازی در ایران است. قرعهکشی رقابتهای جام ملتها ۱۹ شهریورماه برگزار میشود و ۲۷ آبان تا ۷ آذر هم مرحله نهائی جام ملتهای آسیا در تایلند برگزار خواهد شد. براساس برنامهریزی انجام شده، تیم ملی فوتبال ساحلی پیش از حضور در جام ملتهای آسیا، جهت آمادهسازی بیشتر در تورنمنت روسیه حضور پیدا خواهد کرد.
علی نادری سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی، در رابطه با آمادگی پیش از مسابقات جام ملتهای آسیا گفت: در تهران اردو برگزار کردیم و پیش از حضور در رقابتهای آسیایی در تورنمنت روسیه حاضر خواهیم شد، که تیمهای برزیل، روسیه، بلاروس و پاراگوئه حضور دارند. همچنین هفتههای آینده مسابقات لیگ آغاز خواهد شد که نگاهی به وضعیت بازیکنان حاضر در لیگ خواهیم داشت.
آسانی در استقلال ماندنی شد
یاسر آسانی پس از توافق با مدیران باشگاه استقلال و پایان اختلافات قراردادی، ماندن خود در جمع آبیپوشان را قطعی کرد.
یاسر آسانی که فصل گذشته یکی از بهترین و تأثیرگذارترین بازیکنان استقلال بود، پس از بازگشت به ایران به دلیل برخی اختلافات با مدیران باشگاه در آستانه جدایی قرار گرفت و حتی شایعاتی درباره فسخ قراردادش مطرح شد. در نهایت دیروز، مذاکرات دو طرف به نتیجه رسید و وینگر آلبانیایی استقلال با انتشار پیامی خطاب به هواداران، از ادامه حضورش در این تیم خبر داد. آسانی در این پیام بر تعهد خود به استقلال و هواداران تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد فصل موفق دیگری را همراه آبیپوشان رقم بزند.