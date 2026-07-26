رنکینگ جهانی به ضرر فرنگیکاران ایران تیم ملی بدون صدرنشین در قهرمانی جهان شرکت میکند!
سرویس ورزشی-
با اعلام رنکینگ نهائی اتحادیه جهانی کشتی پس از چهار تورنمنت رنکینگ، هیچیک از فرنگیکاران ایران در صدر اوزان خود قرار ندارند و تیم ملی با ترکیبی بدون رنک یک، راهی مسابقات جهانی خواهد شد.
بعد از برگزاری چهار مرحله مسابقه رنکدار سال ۲۰۲۶ در کشورهای کرواسی، آلبانی، مغولستان و مجارستان، رنک فرنگیکاران در اوزان دهگانه مشخص شد که ایران رنک یک ندارد. سعید اسماعیلی، غلامرضا فرخی، محمدهادی ساروی و امین میرزازاده که طلای جهانی ۲۰۲۵ را کسب کردند، اکنون هیچکدام صدرنشین وزن خود نیستند و فرخی به رده ششم ۸۲ کیلوگرم سقوط کرده است. سعید اسماعیلی هم که امسال در مسابقه رنکینگ شرکت نکرده به رده چهارم سقوط کرد، اما شاهین بداغی عضو تیم ملی قطر باتوجه به عملکرد خوبش در سال ۲۰۲۶، به رده سوم رسیده است. امین میرزازاده هرچند رنک دوی سنگینوزن را از آن خود دارد، اما امسال نماینده ۱۳۰ کیلوگرم ایران در مسابقات جهانی نیست و فردین هدایتی به آستانه میرود درحالیکه رنک ندارد. این قهرمان جوان آملی شانس طلای مسابقات جهانی پیش روست. آخرین رنک اوزان دهگانه کشتی فرنگی به این شرح است:
وزن ۵۵ کیلوگرم: ۱- واختانگ لولوآ (گرجستان)، ۲- ایختیور باتیروف (ازبکستان)، ۳- پیام احمدی (ایران)،
۴- هویینگ شی (چین)
وزن ۶۰ کیلوگرم: ۱- علیشیر گانییف (ازبکستان)،
۲- گئورگی تیبیلوف (صربستان)، ۳- آیدوس سلطانگالی (قزاقستان)، ۴- سی یونگ ری (کرهشمالی)
وزن ۶۳ کیلوگرم: ۱- ویتالی اریومنکو (مولداوی)،
۲- آیتجان خالماخانوف (ازبکستان)، ۳- سرگی امیلین (روسیه)، ۴- محمدمهدی کشتکار (ایران)
وزن ۶۷ کیلوگرم: ۱- حسرت جعفروف (آذربایجان)،
۲- اسلاویک گالستیان (ارمنستان)، ۳- تسوچیکا شیمویامادا (ژاپن)، ۴- سعید اسماعیلی (ایران)
وزن ۷۲ کیلوگرم: ۱- ابراهیم قانم (فرانسه)، ۲- کریستین واچنزا (مجارستان)، ۳- اولوی غنیزاده (آذربایجان)، ۴- دانیال سهرابی (ایران)
وزن ۷۷ کیلوگرم: ۱- روبرت فریتچ (مجارستان)،
۲- مالخاز آمویان (ارمنستان)، ۳- نائو کوزاکا (ژاپن)، ۴- احمد ییلماز (ترکیه)
وزن ۸۲ کیلوگرم: ۱- کارلو کودریک (کرواسی)،
۲- گلا بولکوادزه (گرجستان)، ۳- شاهین بداغی (قطر)،
۴- آدلت تیولیبایف (روسیه)
وزن ۸۷ کیلوگرم: ۱- آسان ژانیشوف (قرقیزستان)،
۲- الکساندر کوماروف (صربستان)، ۳- میلاد علیرزایف (روسیه)، ۴- علیرضا مُهمدی (ایران)
وزن ۹۷ کیلوگرم: ۱- الکس زوکه (مجارستان)،
۲- آرتور سارگسیان (ارمنستان)، ۳- محمدهادی ساروی (ایران)، ۴- کریل ماسکویچ (بلاروس)
وزن ۱۳۰ کیلوگرم: ۱- آتیلا ویتک (مجارستان)، ۲- امین میرزازاده (ایران)، ۳- الیاس کاسمانن (فنلاند)، ۴- ونهائو جیانگ (چین)
رنکینگ جهانی به ضرر فرنگیکاران ایران
رقابتهای کشتی بیستمین دوره بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ از ۸ تا ۱۱ مهرماه در شهر ناگویای ژاپن برگزار میشود. امسال برخلاف دورههای گذشته، مسابقات کشتی بازیهای آسیایی ناگویا پیش از رقابتهای قهرمانی جهان برگزار خواهد شد و ملیپوشان کمتر از یک ماه بعد، از ۲ تا ۱۰ آبان باید در مسابقات جهانی به میدان بروند.
ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای مسابقات جهانی نیز مشخص شده است. پیام احمدی در ۵۵ کیلوگرم، علی احمدیوفا در ۶۰ کیلوگرم، مهدی کشتکار در ۶۳ کیلوگرم، سعید اسماعیلی در ۶۷ کیلوگرم، دانیال سهرابی در ۷۲ کیلوگرم، علی اسکو در ۷۷ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در ۸۲ کیلوگرم، علیرضا مهدی در ۸۷ کیلوگرم، هادی ساروی در ۹۷ کیلوگرم و فردین هدایتی در ۱۳۰ کیلوگرم نمایندگان ایران خواهند بود.
پس از پایان چهار تورنمنت رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در سال ۲۰۲۶ که به میزبانی کرواسی، آلبانی، مغولستان و مجارستان برگزار شد، جایگاه نهائی فرنگیکاران در ردهبندی اوزان دهگانه مشخص شد؛ ردهبندیای که در آن هیچیک از نمایندگان ایران موفق به کسب رتبه نخست وزن خود نشدند. در میان قهرمانان جهان، شرایط نیز چندان به سود ایران پیش نرفته است. سعید اسماعیلی، غلامرضا فرخی، محمدهادی ساروی و امین میرزازاده که در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ روی سکوی نخست ایستاده بودند، اکنون صدرنشین اوزان خود نیستند.
در این میان، غلامرضا فرخی با سقوطی محسوس به جایگاه ششم وزن ۸۲ کیلوگرم رسیده است. سعید اسماعیلی نیز به دلیل غیبت در رقابتهای رنکینگ سال ۲۰۲۶، جایگاه خود را از دست داده و اکنون در رده چهارم قرار دارد. در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، امین میرزازاده همچنان در جایگاه دوم رنکینگ قرار دارد، اما او نماینده ایران در مسابقات جهانی نخواهد بود. فردین هدایتی، ملیپوش جوان سنگینوزن ایران، بدون داشتن رنک راهی رقابتهای جهانی آستانه میشود؛ کشتیگیری که بسیاری او را یکی از مدعیان جدی کسب مدال طلای این دوره از مسابقات میدانند.