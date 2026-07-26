آرزویی که در سوریه برآورده شد! (حدیث دشت عشق)

شهید مدافع حرم حامد جوانی ۲۸ آبان سال ۱۳۶۹ در تبریز دیده به جهان گشود که در زمان هجوم تکفیری‌ها به کشورهای اسلامی به سوریه اعزام شد. پس از حضور در سوریه، در روز ۲۳ اردیبهشت سال ۱۳۹۴ در منطقه لاذقیه مجروح شد و بر اثر شدت جراحات، حدود ۴۳ روز در سوریه بستری و سپس به بیمارستان بقیه‌الله‌(عج) تهران منتقل شد که سرانجام در چهارم تیر سال ۱۳۹۴ به قافله شهدا پیوست و پیکر پاکش در گلزار شهدای وادی‌رحمت تبریز آرام گرفت.

شهید حامد جوانی در وصیت‌نامه‌اش نوشت: «یا حسین، تا آخرین قطره خون، نمی‌گذاریم دوباره خواهرت به اسارت برود. مادر عزیزم! اگر بنده توفیق شهادت پیدا کردم و برای من مجلس یادبود گرفتید، در عزای من گریه نکنید چرا که دشمنان اسلام شاد و خرم می‌شوند و اگر گریه کنی، در روز قیامت حلال نمی‌کنم. نیز مادرم، بنده إن‌شاءالله در این سفری که به سوریه می‌روم، عمودی می‌روم و افقی به ایران بازمی‌گردم...پدر عزیزم! به دلم افتاده که این آخرین سفر من به سوریه است و می‌دانم که شهید خواهم شد؛ لذا از صمیم قلب مرا حلال کنید. و نیز من به سوریه عاشقان اهل‌بیت رسول‌الله(ص) می‌روم، چون من خیلی آرزو داشتم که ۱۴۰۰ سال پیش بودم و در رکاب مولایم امام حسین(ع) می‌جنگیدم تا شهید شوم و حال وقت آن رسیده که به فرمان مولایم امام خامنه‌ای لبیک گفته و از اهل‌بیت پیامبر(ص) دفاع کنم. لذا به این منظور دفاع از حرمین، به سوریه می‌روم و آرزو دارم همچون حضرت عباس(ع) در دفاع از خواهر بزرگوارشان بی‌بی زینب(س) شهید شوم.»